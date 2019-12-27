Aşkın Tören: "Etikten ve ahlaktan asla vazgeçmeyeceğiz" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aşkın Tören: 'Etikten ve ahlaktan asla vazgeçmeyeceğiz' - Son Dakika

Aşkın Tören: "Etikten ve ahlaktan asla vazgeçmeyeceğiz"

6 saat önce

Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, Ordu Anadolu Lisesi'nde düzenlenen söyleşi programında öğrencilerle bir araya gelerek deneyimlerini ve Altınordu için planladıkları projelerini anlattı.

Aşkın Tören:

Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, Ordu Anadolu Lisesi'nde düzenlenen söyleşi programında öğrencilerle bir araya gelerek deneyimlerini ve Altınordu için planladıkları projelerini anlattı.


Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, Ordu Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen kariyer günleri etkinliğine katıldı. Ordu Anadolu Lisesi Müdürü Birol Erdoğdu ve öğrenciler tarafından kapıda karşılanan Başkan Tören daha sonra salona geçerek "Vizyon Şehir Altınordu" konulu bir söyleşi gerçekleştirdi. Sıcak ve samimi bir havada geçen söyleşide Başkan Tören, deneyimlerini ve Altınordu Belediyesi olarak hayata geçirecekleri projeleri öğrencilerle paylaştı.


"Gençler lütfen icat çıkarın"


Söyleşi süresince öğrencilere birçok konuda bilgi veren ve yol gösterici açıklamalarda bulunan Başkan Tören, "'Nereden çıktı bu icat' söyleminin dillere pelesenk olmuş olumsuzluk anlamı yerine lütfen icat çıkarın. Çalışmalıyız, aktivist olmalıyız, itiraz etmeliyiz ama ölçüsünü kaçırmadan bunu yapmalıyız. Vizyonu dünya kenti olan bu şehirde genç kardeşlerimiz cazla, tasavvufla, halk müziğiyle ve aynı zaman da inovasyonla yani yenilikçilikle, rekabetle, teknolojiyle tanışmadığı sürece insani kalkınmışlık endeksi, kalkınma endeksi ve şehrin yaşanabilirlik endekslerinin yükselebilme imkanı yoktur. Hepimizin her birimizin hedefleri ve hayalleri olmalı. Onun için bu şehir dönüşen, dönüşürken de Hamdi Tanpınar'ın ifadesi ile değerlerini muhafaza eden bir şehir olmalıdır" dedi.


"Etikten ve ahlaktan asla vazgeçmeyeceğiz"


Yaptıkları her işte etikten ve ahlaktan vazgeçmeyeceklerinin altını çizen Başkan Tören, "Bu şehirde eskimeyen yönümüz inovasyon olacak. Akıllı belediyecilik örneklerinin birçoğunu hayata geçireceğiz. Ama tüm bunları yaparken teknolojiyi, trendi, gelişmeleri ve ileri demokrasiyi takip etmenin yanı sıra milli kimliğimizden, geleneklerimizden ve tarih şuurumuzdan hiç kopmayacağız. Bastığımız topraklar ile olgunlaşmayı ama evrensel değerlerle birleşmiş bu olgunlaşmanın bizi geleceğe taşıyacağına inanıyoruz. Her şeyin başının ahlak olduğuna inan birisiyim. Onun için bizler rekabette de yenilikte de etikten ve ahlaktan asla vazgeçmeyeceğiz" diye konuştu.


Okul Müdür Erdoğdu'dan Başkan Tören'e teşekkür


Daha sonra öğrencilerin sorularını yanıtlayan Başkan Tören, kendisine yöneltilen tüm sorulara içtenlikle cevap verdi. Söyleşinin ardından söz alan Ordu Anadolu Lisesi Müdürü Birol Erdoğdu'da yaptığı konuşmada deneyimlerini ve projelerini öğrencilerle paylaşan Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören'e teşekkürlerini iletti. Söyleşi programı öğretmenlerle yapılan sohbetin ardından sona erdi. - ORDU

Anadolu Lisesi, Aşkın Tören, Altınordu, Ordu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 12:23 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ordu Valiliğinden şiddetli yağış uyarısı! Metrekareye 70 kilogram yağış bekleniyor
Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Hafta sonu kar yağışı etkili olacak Yerli otomobilin tanıtım programının yolunda, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı'nın makam aracı kaza yaptı: 4 yaralı Bakan Varank'tan Erdoğan'a: Siz arabaların yanında durunca araçların boyutlarıyla ilgili soru işareti de tamamen ortadan kalkmış olacak

Son Dakika Haberleri
18:41 Türkiye'nin otomobili tanıtıldı, Cumhurbaşkanı ilk siparişi verdi/ Ek Fotoğraflar - Son Dakika
18:40 TBB ile Türkiye Adalet Akademisi arasında ortak eğitim protokolü - Son Dakika
18:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan: "60 yıl önce Devrim otomobiline karşı ne söylendiyse bugün aynısını... - Son Dakika
18:39 Çivril'e doğal gaz verilmeye başlandı - Son Dakika
18:38 Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İsteseniz de istemeseniz de Kanal İstanbul yapılacaktır." - Son Dakika
17:57 Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Hafta sonu kar yağışı etkili olacak - Son Dakika
17:50 Yerli otomobilin tanıtım programının yolunda, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı'nın makam aracı kaza yaptı: 4 yaralı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2019 18:45:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Aşkın Tören: "Etikten ve ahlaktan asla vazgeçmeyeceğiz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]