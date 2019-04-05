Aşkın, "Uyuşturucu İnsanı En Alçaltan Şeydir"

Ege Üniversitesinde genç iletişimcilerle bir araya gelen İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, "İnsan, varlık olarak toplum içinde güven ve huzurla yaşamayı ve hayatta kalmayı hak ediyor" dedi.

İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Selin Bitirim Okmeydan'ın "Kültürlerarası İletişim" dersine konuk oldu.

Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi A-7 Sınıfında yapılan derse İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Dilek Takımcı, Komiser Yardımcısı Betül As, Uzman Psikolog Fatma Birgi ve öğrenciler katıldı. Dr. Öğretim Üyesi Selin Bitirim Okmeydan'ın "Kültürlerarası İletişim"dersinin "Huzur ve Asayişin Sağlanmasında Kent Kültürü"başlığı altında konuşan İzmir Emniyet Müdürü Aşkın, İzmir'de asayiş, trafik, terör ve uyuşturucu ile mücadele konularına değindi. Asayiş ve güvenlik ilişkisi üzerine konuşan Aşkın, "İnsan, varlık olarak toplum içinde güven ve huzurla yaşamayı ve hayatta kalmayı hak ediyor. Güven içinde yaşamak ve bir düzen içinde olunması için devlete ihtiyaç vardır. İnsan; fikirlerinden dolayı ötelenmediği, siyasi olarak her düşüncenin ortaya çıktığı, sadece fikirlerin çatıştığı, hukukun üstünlüğü olduğu, eşit eğitim, sağlık ve ulaşım hizmetlerinden yararlandığı, çoğulcu katılımcı demokrasinin olduğu bir anlayışla varlığını sürdürmeyi hak ediyor" dedi.

Trafik konusunda İzmir içinde birçok önlem aldıklarını ve motor kullanıcıları için kask takmanın zorunlu olduğu proje ile motor kazalarının büyük oranda önüne geçtiklerini ifade eden Aşkın,özellikle terörle mücadele konusunda önemli bilgiler verdi. İzmir Emniyet Müdürü Aşkın "Terör, insanlığın en büyük düşmanıdır. Güvenlik, terörle mücadelede insan hayatı için en önemli basamaktır. Bu ülkede vatanı için canları pahasına savaşan Hasan Tahsin'ler, Fethi Sekin'ler, Ömer Halisdemir'ler oldukça mücadele her zaman olacaktır. Milletler kahraman evlatların omuzlarında yükselir" diye konuştu.

Uyuşturucu ile mücadele konusunda oldukça hassas ve titiz çalışmalar yürüttüklerini belirten Aşkın, "İzmir'de uyuşturucu ile ilgili oldukça sıkı bir çalışma içindeyiz.Tek bir gencimizin dahi uyuşturucu yüzünden ölmemesi için çalışıyoruz.Bu konuda sizlerden de destek bekliyoruz" dedi. İnsanı en alçaltan şeyin uyuşturucu olduğunu söyleyen Aşkın, "Uyuşturucu kullanıcılarının ne hallere düştüklerini maalesef sürekli gözlemliyoruz. Siz gençler, uyuşturucuya hiç ama hiç yaklaşmayın. Bizlere düşen çok çalışmak, bilimle uğraşmak, bildiklerini insanlara anlatmak, sorunlarla yüzleşmek başka fikirlere saygılı olmak" dedi. Aşkın, ayrıca ders boyunca öğrencilerin hayal ettikleri devlet düzeni ile ilgili fikir alışverişinde bulundu.

"İnsana dokunmak önemli"

Aşkın'a katılımları için teşekkür eden Dekan Prof. Dr. Dilek Takımcı, "Böylesine güzel bir vizyona sahip, kentimizin huzur ve güvenini sağlamak için yoğun çabalar gösteren sayın emniyet müdürümüzü ağırlamak bizim için gurur verici. İnsana dokunmak önemlidir, siz bugün düşünceleriniz ve sözlerinizle bizim hayatımıza dokundunuz" dedi.

Dersin sonunda Prof. Dr. Dilek Takımcı, İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın'a Ege Üniversitesi rozeti takarak çiçek verdi, daha sonra Prof. Dr. Takımcı, Dr. Öğr. Üyesi Okmeydan ve Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, dekanlık makamında bir süre sohbet etti.