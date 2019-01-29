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Aşkına Karşılık Bulamayınca İntihara Kalkıştı

1 saat önce

MUĞLA'da Necmi K. (50), kendisi gibi eşinden boşanan S.C.'nin (38) aşkına karşılık vermeyip güvenlik güçlerine şikayetçi olması üzerine kadının evinin önünde, otomobilde tabancayla intihara kalkıştı.

Aşkına Karşılık Bulamayınca İntihara Kalkıştı, System.String[]
MUĞLA'da Necmi K. (50), kendisi gibi eşinden boşanan S.C.'nin (38) aşkına karşılık vermeyip güvenlik güçlerine şikayetçi olması üzerine kadının evinin önünde, otomobilde tabancayla intihara kalkıştı. Yaklaşık 2 saatlik çabayla ikna edilen Necmi K., önce hastaneye, ardından emniyete götürüldü.

Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde şoför olan Necmi K., Muğla Sıtkı Koçman Üniveritesi'nde özel güvenlik görevlisi S.C.'ye gönlünü kaptırdı. Necmi K., dün gece, aşkına karşılık bulamadığı S.C.'nin Menteşe ilçesindeki evine gitti, kapıyı çalıp konuşmak istedi. Ancak kapıyı açmayan S.C., polisi arayıp şikayetçi oldu. Polisin geldiğini öğrenen Necmi K., saat 01.00 sıralarında, evin önündeki otomobiline döndü. Araca kendisini kilitleyerek, ruhsatlı tabancasını başına dayadı. İhbar üzerine olay yerine, polis ekiplerinin dışında sağlık ekipleri de sevk edildi. Sokağa gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı. İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya da bölgeye geldi. Müdür Çetinkaya ile müzakereci polisler, Necmi K.'yi teşebbüsünden vazgeçirmesi için ikna etmeye çalıştı. Yaklaşık 2 saat sonra ikna edilen Necmi K., otomobilden inerek elindeki silahı polis ekiplerine teslim etti.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Hastanesi'ne götürülen Necmi K., sağlık kontrolü sonrası, götürüldüğü Komiser Hamdi Bey Polis Merkezi'nde ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. - Muğla

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 12:27 Kaynak: DHA

Milli Eğitim Müdürlüğü, Sıtkı Koçman, Polis, Muğla, 3. Sayfa
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