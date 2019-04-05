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Aşkına Karşılık Bulamayınca İntihara Kalkıştı

16 dakika önce

Aşkına karşılık bulamayınca intihara kalkıştı Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, aşık olduğu kadından karşılık bulamadığı iddia edilen Yakup C, 5 katlı inşaatın tepesine çıkarak intihar etmek istediANTALYA - Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, aşık olduğu kadından karşılık bulamadığı iddia edilen Yakup C.

Aşkına Karşılık Bulamayınca İntihara Kalkıştı, System.String[]
Aşkına karşılık bulamayınca intihara kalkıştı
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, aşık olduğu kadından karşılık bulamadığı iddia edilen Yakup C, 5 katlı inşaatın tepesine çıkarak intihar etmek istedi

ANTALYA - Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, aşık olduğu kadından karşılık bulamadığı iddia edilen Yakup C., 5 katlı inşaatın tepesine çıkarak intihar etmek istedi.
Olay, D400 karayolu Ulusal Egemenlik Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, evli bir bayana aşık olan ve aşık olduğu kişiden karşılık bulamayan 24 yaşındaki Yakup C., inşaat halindeki 5 katlı binaya çıkarak intihar etmek istedi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri, Yakup C.'yi ikna etmeye çalıştı. Aşık olduğu bayanın gelmesini isteyen Yakup C.'yi polis uzunca bir süre ikna etmek istediyse de başarılı olamadı. Olay esnasında çevreden geçen bir psikolog intihar etmek isteyen gençle konuşmak istedi. Polis nezaretinde psikolog ve genci tanıyan bir vatandaş uzun Yakup C'yi ikna etmeye çalıştı. İkna çabaları esnasında bir ayağı boşlukta bekleyen Yakup C.'nin birkaç kez sendelemesi yürekleri ağızlara getirdi. 3 saati aşan ikna çabalarının ardından Yakup C., intihar etmekten vazgeçti.
Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadesi alınan Yakup C.'nin Van nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 11:04 Kaynak: İHA

Polis, Antalya, Gazipaşa, 3. Sayfa
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