Aşkına Karşılık Bulamayınca İntihara Kalkıştı
16 dakika önce
Aşkına karşılık bulamayınca intihara kalkıştı Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, aşık olduğu kadından karşılık bulamadığı iddia edilen Yakup C, 5 katlı inşaatın tepesine çıkarak intihar etmek istediANTALYA - Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, aşık olduğu kadından karşılık bulamadığı iddia edilen Yakup C.
Aşkına karşılık bulamayınca intihara kalkıştı Antalya
'nın Gazipaşa
ilçesinde, aşık olduğu kadından karşılık bulamadığı iddia edilen Yakup C, 5 katlı inşaatın tepesine çıkarak intihar etmek istedi
ANTALYA - Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, aşık olduğu kadından karşılık bulamadığı iddia edilen Yakup C., 5 katlı inşaatın tepesine çıkarak intihar etmek istedi.
Olay, D400
karayolu Ulusal Egemenlik Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, evli bir bayana aşık olan ve aşık olduğu kişiden karşılık bulamayan 24 yaşındaki Yakup C., inşaat halindeki 5 katlı binaya çıkarak intihar etmek istedi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri, Yakup C.'yi ikna etmeye çalıştı. Aşık olduğu bayanın gelmesini isteyen Yakup C.'yi polis uzunca bir süre ikna etmek istediyse de başarılı olamadı. Olay esnasında çevreden geçen bir psikolog intihar etmek isteyen gençle konuşmak istedi. Polis
nezaretinde psikolog ve genci tanıyan bir vatandaş uzun Yakup C'yi ikna etmeye çalıştı. İkna çabaları esnasında bir ayağı boşlukta bekleyen Yakup C.'nin birkaç kez sendelemesi yürekleri ağızlara getirdi. 3 saati aşan ikna çabalarının ardından Yakup C., intihar etmekten vazgeçti.
Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadesi alınan Yakup C.'nin Van
nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 11:04 Kaynak: İHA
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