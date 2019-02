Aşkını 'Google Maps'e Yazdı

Adana'da yaşayan Halil Bilek, 2007 yılında tanıştığı ve daha sonra aşık olup evlendiği kadın için gözlerinden ameliyat oldu, sigarayı bıraktı, dişlerini yaptırdı, ismini suya, ekmeğe, yola, kanala, ekmeğe, tatlıya hatta Google Maps'e bile yazdı.

Adana'da yaşayan Halil Bilek, 2007 yılında tanıştığı ve daha sonra aşık olup evlendiği kadın için gözlerinden ameliyat oldu, sigarayı bıraktı, dişlerini yaptırdı, ismini suya, ekmeğe, yola, kanala, ekmeğe, tatlıya hatta Google Maps'e bile yazdı.



Adana'da muhabir olarak çalışan Halil Bilek (51), 2007 yılında arkadaşları vasıtasıyla Hollanda'da yaşayan Derya Bilek (41) ile tanıştı. Bir süre sonra Halil ve Derya Bilek birbirlerine aşık olunca 2015 yılında sevgili oldu. Bu dönemde Halil Bilek günde 3 paket sigara içiyordu, ancak sevdiği kadın sigara içmediği için onun rahatsız olabileceğini düşünerek sigarayı bıraktı. Bu arada gözleri şaşı olan Halil Bilek sevdiğine daha güzel görünmek için iki kez gözlerinden ameliyat olup şaşılığı en aza indirdi. Çift 2016 yılında ise dünya evine girdi. Halil Bilek prosedür gereği Hollanda'ya karısının yanına gidemedi. Derya Bilek ise Hollanda da çalıştığı için Türkiye'ye dönüş yapamadı. Bu nedenle birbirini ancak izinlerde gören çift hasret çekmeye başladı. Halil Bilek bu hasret ve özlemini her yere aşkının ismini yazarak gidermeye çalıştı. Bilek önce sütlaç yerken tarçın ile sütlaç üzerine Derya yazıp aşkına gönderdi. Daha sonra ekmeğe, suya, taşa, yola, kanala, banka ismini yazıp bunların hepsini de aşkına cep telefonuyla gönderdi. Bu sevgi gösterisi Derya Bilek'in de hoşuna gitti. Bilek en son ise 14 Şubat günü eşini ne kadar çok sevdiğini göstermek için kendine seçtiği bir yolda bisiklet ile gezerek Derya ismini Google Maps'e yazdı.



Halil Bilek, eşinin sigara kullanmadığını bu nedenle bırakmaya karar verdiğini de belirterek, "Kendisi sigara kullanmaz ama ben sağlam bir içiciydim. Günde 3 paket kullanıyordum. Sigara iğrenç bir kokuya neden oluyor bundan dolayı bırakmaya karar verdim. Bırakabileceğime inanmadım, hep derdim her şeyden vazgeçerim ama sigaradan vazgeçmem diye ama büyük laf konuşmamak gerekiyormuş aşk için bıraktım. Benim gözlerimde şaşılık vardı bir gün yolda yürürken dedi ki, 'Halil senin gözlerinin tedavisi var mı diye' ertesi gün ilk yaptığım şey hastaneye gittim ve 2 defa ameliyat oldum. O kadar şey yaptım daha sonra dedim ki bari dişleri de yaptırayım ve onu da yaptım" dedi.



Bilek, eşinin, Hollanda'nın Rotterdam şehrinde yaşadığını ve aralarında bir mesafe olduğuna dikkat çekerek, "Yan yana olduğumuzda sevgimizi göstermek daha kolay ama aradaki mesafeyi kapatmak için gördüğüm her şeye ismini yazmaya karar verdim. İlk başladığımda sütlaç kaselerinin üzerine tarçınla Derya yazdım daha sonra yediğim ekmeğe, suya ve bisikletle mahalleye yazdım. Önce sokakları belirledim, Google Maps üzerinden Derya isminin çıkabileceği uygun yerleri tespit ettim sonrasında bisikletle gezerek sokak, sokak yazdım. Şu anda baktığınızda Google Maps üzerinden Derya yazısı görünüyor, bunun bir örneği olacağını düşünmüyorum çünkü kimsenin aklına gelecek bir şey değil ama bundan sonra yaparlar. Derya hanımı çok seviyorum çünkü sevilecek bir insan" şeklinde konuştu.



Derya Bilek ise kocasının sigara içtiğini bildiğini ancak hiçbir zaman neden içiyorsun demediğini anlatarak, "Ama kendi kendine bir gün sigarayı bırakmaya karar verdi. Sırf ben rahatsız olabilirim diye bıraktı ve bu beni çok mutlu etti hem kendi sağlığı hem de beni düşündüğü için. Göz ameliyatı oldu ve benim haberim dahi yoktu sadece bir gün merak edip sormuştum göz kaymasının tedavisi var mı diye ama o kendine dert etmiş ve ameliyat olmuş beni hastaneden aradığında çok şaşırmıştım" diye konuştu.



Derya Bilek, şöyle devam etti:



"Benim ismimi her yere yazıyor ve fotoğraflarını bana yolluyor çünkü ben Hollanda'da yaşıyorum bazı prosedürler var eşimi götürebilmem için ama aramızdaki mesafeleri eşim bir şekilde telafi ediyor. Fotoğrafları bana yolluyor. Ben de saklıyorum benim için çok özel hepsini saklıyorum, hiçbirini silmedim çok önemli benim için. Google Maps üzerinden gönderdiği fotoyu anlamadım önce, ben kalemle falan çizmiştir diye düşündüm ama onu bisikletle yaptığını anlatınca şok oldum. Önce haritaya bakmış sonra mahallenin içini gezdim dedi o şekilde çıkmış. Beni bu kadar seven biri var ve kendimi çok şanslı hissediyorum çok mutlu oluyorum." - ADANA

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Talihsiz Kadın, 14 Şubat İçin Yardıma Gittiği Çiçekçide Eski Kocasının Silahlı Saldırısına Uğradı

Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos, Olympiakos Benchine Kırmızı İç Çamaşırı Bıraktı

Genç Aşık İntihara Kalkıştı, Vatandaşların Derdi ise Video Çekmek Oldu

Şehit Nişanlısı, "Acı ve Istırap Çekiyorum" Diye Açtığı Tazminat Davasını Kazandı