Aşkını ilanla duyuran kişi merak konusu oldu
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Sivas'ta bir kişi, aşkını billboarddan ilan etti.
Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 05:25 Kaynak: DHA
Sivas'ta bir kişi, aşkını billboarddan ilan etti. İlanı veren meçhul kişi, kentte merak konusu oldu.
Örtülüpınar Mahallesi, İnönü Bulvarı üzerindeki Sivas Numune Hastanesi ek bina girişinde bulunan billboarddaki yazı, görenleri şaşırttı. İlanı veren, ismi bilinmeyen kişi, şu sözlerle aşkını ilan etti'Balım gülünce sanki cennet bahçesindeyim. Gözlerine baktığımda cennette uçan kuş gibiyim. Küçük bir şans ver bana, seni her iki dünyanın en mutlu kadını yapayım. Sultanım'
Meteoroloji'den çok sayıda kente kuvvetli don ve buzlanma uyarısı Faciadan dönüldü! Anne ve 4 çocuğu, vatandaşların yardımıyla yangından kurtarıldı ABD'yi karıştıran iddia: Orta Doğu'ya 14 bin asker mi gönderilecek? AK Partili belediyede işçiye verilen ayağa kalkma cezasına Mehmet Metiner isyan etti: Acilen gereği yapılmalı