Son Dakika Haberleri: Aşkınız Sonsuz Hediyeniz 67 Burda'dan Olsun'

Aşkınız Sonsuz Hediyeniz 67 Burda'dan Olsun'

53 dakika önce

Esas 67 Burda Avm, Sevgililer Günü kapsamında gerçekleştirdiği kampanya ile pırlanta kolye hediye ediyor.

Aşkınız Sonsuz Hediyeniz 67 Burda'dan Olsun', System.String[]
Esas 67 Burda Avm, Sevgililer Günü kapsamında gerçekleştirdiği kampanya ile pırlanta kolye hediye ediyor. Esas 67 Burda Avm, özel hediyesi ile ziyaretçilerine Sevgililer Günü heyecanını doyasıya yaşatıyor.

Esas Gayrimenkul tarafından hayata geçirilen Zonguldak'a yeni bir yaşam alanı sunan Esas 67 Burda AVM, Sevgililer Günü'ne özel kampanyası ile ziyaretçilerine pırlanta kolye hediye ediyor. 12 - 14 Şubat tarihleri arasında Esas 67 Burda AVM' den aynı gün içerisinde toplamda 250 TL ve üzeri alışveriş yapan ziyaretçilerine pırlantalı sonsuzluk kolyesi hediye eden Esas 67 Burda AVM, Sevgililer Günü heyecanını doyasıya yaşattı.

Sevgililer Günü ruhunu yaşamak ve yaşatmak isteyen ziyaretçiler, Esas 67 Burda AVM' nin özel kampanyası ile unutulmaz bir Sevgililer Günü geçirdi. - ZONGULDAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 12:07 Kaynak: İHA

Zonguldak, Sevgililer Günü, Güncel
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