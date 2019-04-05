Aşkla Oyun Olmaz Diyecekler
1 saat önce
Mustafa Kandak ve Melis Fırat, 10 Nisan'da 'Aşkla Oyun Olmaz' adlı şarkılarını sevenlerinin beğenisine sunacaklar.
Günler öncesinden paylaştıkları kapak görselleriyle büyük beğeni toplayan ikili için 'baharın müjdesi Mustafa ve Melisten geldi' yorumları yapıldı.
Önceki senelerde de çıkarttıkları single çalışmaları sayesinde büyük bir beğeni toplayan genç sanatçılar yeni şarkılarını müzikseverlerle buluşturmak için gün saymaya başladılar.
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 02:47 Kaynak: Bültenler
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