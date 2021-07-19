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Aşkları engel tanımadı - Son Dakika

Aşkları engel tanımadı

19.07.2021 11:24
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Manisa'da 17 yaşındayken geçirdiği trafik kazası sonucu iki bacağını kaybeden bedensel engelli 22 yaşındaki Mizgin Çaçan kaza sonrası yaşadığı travmayı atlatmasında büyük emeği olan 32 yaşındaki Ramazan Katılmış ile hayatını birleştirdi.

Manisa'da 17 yaşındayken geçirdiği trafik kazası sonucu iki bacağını kaybeden bedensel engelli 22 yaşındaki Mizgin Çaçan kaza sonrası yaşadığı travmayı atlatmasında büyük emeği olan 32 yaşındaki Ramazan Katılmış ile hayatını birleştirdi. Aşkın engel tanımadığını göstererek dünya evine giren genç çiftin tekerlekli sandalye ve protez bacaklarıyla verdikleri düğün pozları büyük beğeni topladı.

Manisa'nın Soma ilçesinde 2016 yılında henüz 17 yaşındayken yolun karşısına geçmeye çalışırken tuğla yüklü tırın altında kalan Mizgin Çaçan iki bacağını da kazada kaybetti. Yaşadığı talihsiz kaza sonrasında büyük travma geçiren Çaçan, kaza sonrasında tanıştığı ve yaşadığı zor günlerde kendisine büyük destek veren Ramazan Katılmış ile tanıştı. Arkadaşlıkları aşka dönüşen genç çift aşkın engel tanımadığını göstererek geçtiğimiz günlerde muhteşem bir törenle dünya evine girdi.

Düzenlenen kına gecesine tekerlekli sandalye ile gelen ve danslara sandalyesiyle eşlik eden 22 yaşındaki Mizgin Çaçan'ı bu mutlu gününde sevenleri yalnız bırakmadı. Protez bacaklarıyla nikah törenine katılan Mizgin Çaçan'ın ve eşi Ramazan Çaçan'ın mutlulukları ise gözlerine yansıdı. Genç çiftin doğada çekilen düğün fotoğrafları ise büyük beğeni topladı.

"Engelimin bize engel olmadığını anladık"

Okuldan eve gelirken tuğla yüklü tır altında kalarak bacaklarını kaybettiğini söyleyen Mizgin Çaçan, "Kaza sürecinden sonra hem psikolojik hem de beden olarak çok yoruldum. Bu yorucu dönemlerde hep hastanedeyim. Bu arada okulumu tamamlamak için çok çabaladım. Belki vücudumdaki yaraları bir süre sonra sarabiliyordum ama ruhum kolay kolay toparlanamıyordu. Kazanın bende bıraktığı izler gözle görülür derecede ağırdı. Bu süreçte eşim Ramazan ile tanıştık. Beni kaza sonrasında duymuş. Bana geçmiş olsun yazmıştı. Bir süre konuştuk görüştük engelimin bize engel olmadığını anladık. Aşkta engel olmuyormuş bunu fark ettik. Birlikteliğimizi evlilikte taçlandırmak istedik. Ailelerimiz tanıştı birbirlerini çok sevdiler. İnsanların sen engellisin o senden bir süre sonra sıkılır ya da sen onunla yapamazsın gibi düşüncelerinin çok gereksiz olduğu kanısına vardık. Şimdi yeni evliyiz birlikteliğimiz çok güzel gidiyor. Umarım bir ömür boyu mutlu oluruz" dedi.

"Gözün görse bile kalbin engelini görmüyor"

Hayatını birleştirdiği Mizgin'i hiçbir zaman engelli olarak görmediğini söyleyen 32 yaşındaki Ramazan Katılmış ise tanışma sürecinden bahsederek, "Onu tanımayı çok istiyordum. Aşk çok farklı bir his. Gözüm engelini hiç görmedi. Gözün görse bile onu kalbin görmüyor. Yeni evlendik. Çok mutluyuz. İnşallah hep böyle mutlu oluruz" diyerek eşine bundan sonra da her zaman destek olmaya devam edeceğini söyledi. - MANİSA

Aşkları engel tanımadı
Aşkları engel tanımadı
Aşkları engel tanımadı
Aşkları engel tanımadı
Aşkları engel tanımadı
Aşkları engel tanımadı
Aşkları engel tanımadı

Engelli, Protez, Manisa, Kaza, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Aşkları engel tanımadı - Son Dakika


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