Aşkları engel tanımadı... Gelin tekerlekli sandalyesi ile damat ise bastonlarıyla salona girerek çalan müziklere eşlik etti - Son Dakika
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Aşkları engel tanımadı... Gelin tekerlekli sandalyesi ile damat ise bastonlarıyla salona girerek çalan müziklere eşlik etti

20.03.2022 12:02

Aşkları engel tanımadı.

Aşkları engel tanımadı... Gelin tekerlekli sandalyesi ile damat ise bastonlarıyla salona girerek çalan müziklere eşlik etti

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta ortopedik engelli gelin ve damat düzenlenen törenle dünya evine girdi.

Kahramanmaraş'ta çocukken yapılan yanlış iğne nedeniyle vücudunun yarısı felç kalan Sadiye Dokuyucu (39), hayatını iş kazası sonucu engelli kalan Zafer Tüten ile birleştirdi. Büyükşehir Belediyesi Kültür Park Hizmet Binası'nda düzenlenen düğün etkinliğinde salona giren gelin tekerlekli sandalye ile damat ise bastonları ile geldi.

Gelin Sadiye Dokuyucu, büyükşehir belediyesi tarafından düzenlenen meslek edindirme kurslarına katıldığını ve buradaki personellerle bir aile olduğunu ifade ederek, düğünlerinin belediye binasında yapılmasını istediğini belirtti. Hayallerinin gerçek olduğunu ifade eden Dokuyucu, "Ben burada kursa geliyordum müdürümüz bizlere destek oldu. Düğümüzü gerçekleştirdik. Belediye başkanımıza teşekkür ederiz. Ben iğne ile oluşan çocuk felci olmuştum" dedi.

Damat Tüten ise, "Ben iş kazası sonucu omurilik felci oldum. Böyle mutlu günümüzde yanımızda oldukları için herkese teşekkür ederiz" diye konuştu.

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürü Tuba Gökçen ise, "Bizde çiftimizin mutluluğuna ortak olmaktan büyük bir sevinç duyuyoruz, Evliliklerini mutlulukla bir ömür boyu sürdürmelerini diliyorum" dedi.

Engelli çiftin engelli arkadaşları, aileleri ve belediye yetkilileri de çifti düğününde yalnız bırakmadı.

Aşkları engel tanımadı... Gelin tekerlekli sandalyesi ile damat ise bastonlarıyla salona girerek çalan müziklere eşlik etti
Aşkları engel tanımadı... Gelin tekerlekli sandalyesi ile damat ise bastonlarıyla salona girerek çalan müziklere eşlik etti
Aşkları engel tanımadı... Gelin tekerlekli sandalyesi ile damat ise bastonlarıyla salona girerek çalan müziklere eşlik etti
Aşkları engel tanımadı... Gelin tekerlekli sandalyesi ile damat ise bastonlarıyla salona girerek çalan müziklere eşlik etti
Aşkları engel tanımadı... Gelin tekerlekli sandalyesi ile damat ise bastonlarıyla salona girerek çalan müziklere eşlik etti
Aşkları engel tanımadı... Gelin tekerlekli sandalyesi ile damat ise bastonlarıyla salona girerek çalan müziklere eşlik etti
Aşkları engel tanımadı... Gelin tekerlekli sandalyesi ile damat ise bastonlarıyla salona girerek çalan müziklere eşlik etti
Aşkları engel tanımadı... Gelin tekerlekli sandalyesi ile damat ise bastonlarıyla salona girerek çalan müziklere eşlik etti
Aşkları engel tanımadı... Gelin tekerlekli sandalyesi ile damat ise bastonlarıyla salona girerek çalan müziklere eşlik etti

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Magazin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Aşkları engel tanımadı... Gelin tekerlekli sandalyesi ile damat ise bastonlarıyla salona girerek çalan müziklere eşlik etti - Son Dakika


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