Aşkları film oluyor! İlk kez açıkladılar

Tatil için karavan yaptırdıklarını söyleyen Müge Boz, "Karavan yaptırıyoruz, ilk kez karavan turu yapacağız. Bizi hangi süprizlerin beklediğini merak ediyorum. Önce Ege turu sonra Güneydoğu Anadolu turu yapacağız" dedi.

"AŞKIMIZI SENARYOLAŞTIRIYOR"

Caner Erdeniz, eşinin yazdığı senaryodan ilk kez bahsetti. Erdeniz, "Müge bu aralar senaryo yazıyor. Aşkımızı senaryolaştırıyor. En büyük hayaliydi, gerçek olacak" diyerek şaşırttı.

"SENARYOYU KARAVANDA YAZACAĞIM"

Erdeniz'in bu sözlerinin ardından araya giren Müge Boz, "Böyle bir hayalim vardı. Artık senaryoyu karavanda yazmaya devam ederim. Aşkımızı konu alan film ne zaman çekilir? Biz oyuncu olur muyuz bilmiyorum" diyerek sözlerini noktaladı.

İKİNCİ ÇOCUK YOLDA

Ünlü çift, "İkinci çocuğu düşünüyor musunuz?" sorusuna, "Evet" yanıtını verdi.