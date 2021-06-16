Aşkları gözlerinden okunuyordu! Merve Dizdar ve Gürhan Altundaşar'dan şaşırtan boşanma kararı

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Masumlar Apartmanı dizisinin yıldız oyuncusu Merve Dizdar, kendisi gibi oyuncu olan eşiGürhan Altundaşar'ın Instagram hesabındaki arkadaş listesinden Çok Güzel Hareketler Bunlar oyuncularını silmesiyle gündeme gelmişti.

SERT CEVAP VERDİ

2018 yılında dünya evine giren ve mutlulukları göz dolduran çift, sürpriz bir şekilde boşanma kararı aldı. Dizdar, meslektaşı Gürhan Altundaşar ile ayrıldıklarını açıkladı. Merve Dizdar, ihanet iddialarına sert cevap verdi.

ALDATMA İDDİALARINI YALANLADI

Güzel oyuncu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Gürhan'la karşılıklı konuşarak ve arkadaş kalarak ayrıldık. Fakat bunu dışında ortaya atılan çirkin iddiaların hiç gerçeklik payı yok. Yapmayın böyle şeyler... Zor bir dönem yeterince. Ne Gürhan ne de ben birbirimizi aldatmadık. Kimseyle yasak aşk yaşamadık. Sadece bitti! Rica ediyorum"

Ünlü oyuncu Merve Dizdar, eşinin rol arkadaşlarını Instagram'dan tek tek sildi