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Aşkları sınır tanımadı

1 saat önce

ZONGULDAK'ta yaşayan Bilal Yavuz (28), 2 yıl önce internetten tanışıp aşık olduğu Endonezyalı Fatri Biahimo (24) ile Türk gelenek ve göreneklerine göre yapılan düğünle evlendi.

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ZONGULDAK'ta yaşayan Bilal Yavuz (28), 2 yıl önce internetten tanışıp aşık olduğu Endonezyalı Fatri Biahimo (24) ile Türk gelenek ve göreneklerine göre yapılan düğünle evlendi.

Kozlu ilçesinde yaşayan Bilal Yavuz, 2017 yılında internet üzerinden Endonezya'da yaşayan Fatri Biahimo ile tanıştı. 2 yıl boyunca internet üzerinden konuşan ve birbirine aşık olan Bilal ve Fatri, ardından evlilik kararı aldı. Bilal ve Fatri için Kozlu ilçesinde Türk gelenek ve göreneklerine göre düğün yapıldı. Fatri Biahimo, Türk gelinlerin düğünlerde gerçekleştirdiği tüm adetleri de yerine getirdi. Düğünde testi kıran ve kına yakılan Endonezyalı gelin, güler yüzüyle ilgi gördü. Bilal ve Fatri, düğüne katılan yakınlarıyla birlikte gece boyu eğlendi.

'BİRBİRİMİZE ÖMÜR BOYU BİRLİKTE OLACAĞIMIZIN SÖZÜNÜ VERDİK'

Bilal Yavuz arkadaşlıklarının bir anda ilerlediğini ifade ederek, "2 yıl boyunca internet üzerinden konuştuk. Evlenme teklifini de yine internet üzerinden yaptım. Sohbet ederken birbirimize ömür boyu birlikte olacağımızın sözünü zaten vermiştik. İkimiz de sözümüzü tuttuk ve bugün evleniyoruz. İlk evlenme teklifini internet üzerinden yaptım. Evlilik teklifini kabul edince burada nikah işlemlerine başladık. Nikah salonunda nikahtan önce yine yüzük ile bir evlenme teklifi yaptım. Fatri'nin Türkiye'ye gelmesi, vize işlemleri biraz bizi yordu. Zor bir süreç geçirdik çünkü ilk defa böyle bir şey yaşıyoruz. Davet mektubu diye bir şey var aslında onu güzel hazırladıktan sonra bir sıkıntı yaşamıyorsunuz" dedi.

Bilal'a aşık olduğunu ve aşkın sınır tanımadığını belirten Fatri Biahimo ise "Türkiye gerçekten çok güzel bir yer. Geldim ve burada mutluyum. Bilal ile internet üzerinden 2 yıl önce tanıştık. Sohbet ettik ve birbirimizi sevdik. 2 yılın sonunda ise bir birimize güvendik ve bugün evleniyoruz" diye konuştu.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 03:01 Kaynak: DHA
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