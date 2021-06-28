Aşklarında yeni bir yola girdiler! Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu nikah masasına oturdu

Star TV'de yayınlanan Medcezir ve ardından FOX TV'de ekrana gelen Mucize Doktor dizisinde canlandırdığı karakterlerle büyük bir hayran kitlesine ulaşan Taner Ölmez, yine kendisi gibi oyuncu olan Ece Çeşmioğlu'na geçtiğimiz yıl Ocak ayında Belçika'nın Belçika'nın Flandra'nın Batı Flandra ilinin başkenti olan Brugge'de evlenme teklif etmişti. Ardından Çeşmioğlu'nu ailesinden isteyen Taner Ölmez, Fatih Portakal'a konuk olduğu programda da kısa süre sonra nikah masasına oturacaklarının bilgisini vermişti.

KORONA NEDENİYLE SINIRLI KONUK

Aşkları, magazin dünyası tarafından yakından takip edilen isimler arasında yer alan Ece Çeşmioğlu ile Taner Ölmez, bugün aile arasında gerçekleştirilen sade bir tören ile dünyaevine girdi. Çiftin düğünlerine, koronavirüs önlemleri nedeniyle sadece yakınlarının katıldığı öğrenildi. Genç çiftin nikahları da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından kıyıldı.

"KORONA OLMASAYDI EVLENMİŞTİM"

Tamer Ölmez, aylar önce 'Aşk hayatın nasıl?' sorusuna böyle vermişti:

Ben nişanlıyım, çok mutlu bir ilişkim var. Korona olmasaydı ben şimdiye evlenmiştim. Korona biterse bu yaza, bitmezse de çok az kişiyle nikah salonuna gidip kıyarız.