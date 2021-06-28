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Aşklarında yeni bir yola girdiler! Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu nikah masasına oturdu - Son Dakika

Aşklarında yeni bir yola girdiler! Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu nikah masasına oturdu

28.06.2021 17:14

Oyuncu Taner Ölmez ile yine oyuncu olan nişanlısı Ece Çeşmişoğlu, dünyaevine girdi. Çiftin düğünlerinden ilk kareler de basınla paylaşıldı. Nikah öncesi basın mensupların sorularını yanıtlayan çift "Çok mutluyuz. Pandemiden dolayı küçük bir kadro ile düğünümüzü yapıyoruz" açıklamasını yaptı.

Star TV'de yayınlanan Medcezir ve ardından FOX TV'de ekrana gelen Mucize Doktor dizisinde canlandırdığı karakterlerle büyük bir hayran kitlesine ulaşan Taner Ölmez, yine kendisi gibi oyuncu olan Ece Çeşmioğlu'na geçtiğimiz yıl Ocak ayında Belçika'nın Belçika'nın Flandra'nın Batı Flandra ilinin başkenti olan Brugge'de evlenme teklif etmişti. Ardından Çeşmioğlu'nu ailesinden isteyen Taner Ölmez, Fatih Portakal'a konuk olduğu programda da kısa süre sonra nikah masasına oturacaklarının bilgisini vermişti.

Aşklarını evlilikte taçlandırdılar! Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu dünyaevine girdi

KORONA NEDENİYLE SINIRLI KONUK

Aşkları, magazin dünyası tarafından yakından takip edilen isimler arasında yer alan Ece Çeşmioğlu ile Taner Ölmez, bugün aile arasında gerçekleştirilen sade bir tören ile dünyaevine girdi. Çiftin düğünlerine, koronavirüs önlemleri nedeniyle sadece yakınlarının katıldığı öğrenildi. Genç çiftin nikahları da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından kıyıldı.

Aşklarını evlilikte taçlandırdılar! Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu dünyaevine girdi

"KORONA OLMASAYDI EVLENMİŞTİM"

Tamer Ölmez, aylar önce 'Aşk hayatın nasıl?' sorusuna böyle vermişti:

Ben nişanlıyım, çok mutlu bir ilişkim var. Korona olmasaydı ben şimdiye evlenmiştim. Korona biterse bu yaza, bitmezse de çok az kişiyle nikah salonuna gidip kıyarız.

Aşklarında yeni bir yola girdiler! Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu nikah masasına oturdu
Aşklarında yeni bir yola girdiler! Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu nikah masasına oturdu
Aşklarında yeni bir yola girdiler! Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu nikah masasına oturdu

Ece Çeşmioğlu, Koronavirüs, Taner Ölmez, Evlilik, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Aşklarında yeni bir yola girdiler! Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu nikah masasına oturdu - Son Dakika Magazin


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