Aşklarını ne zaman ilan edecekler? İşte yanıtı...
17.03.2021 18:56
Emanet dizisinin başrol oyuncuları Halil İbrahim Ceyhan ve Sıla Türkoğlu hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. Snob Magazin dergisinin dördüncü sayısında Halil İbrahim Ceyhan ile Sıla Türkoğlu hakkında bir yazı kaleme alan gazeteci Arif Hür, "Halil İbrahim Ceyhan'ın dizi final yapmadan Sıla Türkoğlu'na ilan-ı aşk etmeyeceği konuşuluyor" dedi. İşte o yazı...
Emanet adlı dizide iki aşığı canlandıran Halil İbrahim Ceyhan ile Sıla Türkoğlu'nun gerçek hayatta da aşk yaşadıkları iddia edilmişti. Ceyhan ve Türkoğlu aşk iddiasını yalanlamadı.
Gazeteci Arif Hür, Snob Magazin dergisinin dördüncü sayısında Halil İbrahim Ceyhan ile Sıla Türkoğlu hakkında dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.
(Derginin tamamını dergilik uygulaması ve bu link üzerinden okuyabilirsiniz.& ;https://www.snobmagazin.com/dergi4/)
İŞTE O YAZI:
"Emanet adlı dizide iki aşığı canlandıran Halil İbrahim Ceyhan ile Sıla Türkoğlu'nun gerçek hayatta da aşk yaşadıkları iddiasını ilk olarak biz duyurduk hatırlarsanız. Çiftin hayranları bu haber karşısında büyük bir şaşkınlık ve mutluluk yaşadı.
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