Aşklarını ne zaman ilan edecekler? İşte yanıtı...

Emanet adlı dizide iki aşığı canlandıran Halil İbrahim Ceyhan ile Sıla Türkoğlu'nun gerçek hayatta da aşk yaşadıkları iddia edilmişti. Ceyhan ve Türkoğlu aşk iddiasını yalanlamadı.

Gazeteci Arif Hür, Snob Magazin dergisinin dördüncü sayısında Halil İbrahim Ceyhan ile Sıla Türkoğlu hakkında dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.

(Derginin tamamını dergilik uygulaması ve bu link üzerinden okuyabilirsiniz.& ;https://www.snobmagazin.com/dergi4/)





İŞTE O YAZI:

"Emanet adlı dizide iki aşığı canlandıran Halil İbrahim Ceyhan ile Sıla Türkoğlu'nun gerçek hayatta da aşk yaşadıkları iddiasını ilk olarak biz duyurduk hatırlarsanız. Çiftin hayranları bu haber karşısında büyük bir şaşkınlık ve mutluluk yaşadı.