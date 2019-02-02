Son Dakika Haberleri: Aşklarının Başladığı Minibüsü Gelin Arabası Yaptılar

Aşklarının Başladığı Minibüsü Gelin Arabası Yaptılar

1 saat önce

ERZURUM'un Oltu ilçesinde ücret ödemesi sırasında göz göze gelip, birbirlerine aşık olan minibüs şoförü Mahmut Çelebi (29) ile Burcu Ölmez (23), nikah masasına oturdu.

Aşklarının Başladığı Minibüsü Gelin Arabası Yaptılar, System.String[]
ERZURUM'un Oltu ilçesinde ücret ödemesi sırasında göz göze gelip, birbirlerine aşık olan minibüs şoförü Mahmut Çelebi (29) ile Burcu Ölmez (23), nikah masasına oturdu. Tanıştıkları minibüsü gelin arabası yapan Mahmut Çelebi, "Ücret ödemesi sırasında gözlerimizin buluşmasıyla başlayan aşkımızı düğünle noktaladık" dedi.

?Oltu'dan Erzurum'a yolcu taşıyan Mahmut Çelebi'nin minibüsüne beş yıl önce yolcu olarak binen Burcu Ölmez, ücretini uzattı. Para üstünü verirken göz göze gelen Çelebi ve Ölmez birbirlerinden etkilendi. Tanışıp, görüşmeyi sürdüren Mahmut Çelebi ile kadın kuaförü Burcu Ölmez, 5 yıllık arkadaşlığın ardından nikah masasına oturdu. Genç çift, nikah öncesi aşklarının başladığı minibüste objektiflere poz verdi. Mahmut Çelebi, "Aşkımız minibüste başlamıştı. Ücret ödemesi sırasında gözlerimizin buluşmasıyla başlayan aşkımızı düğünle noktaladık. Bizi bir ömür birlikteliğe götüren bu aşka şahitlik eden minibüsü gelin arabası olarak hazırladım" dedi.

Oltu'da bir düğün salonunda yapılan düğünle dünya evine giren çifti, yakınları da yalnız bırakmadı. 

- Erzurum

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 09:57 Kaynak: DHA

Oltu, Erzurum, Çelebi, Güncel
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