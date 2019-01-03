Askom Bölge Toplantısı Yapıldı

Kayseri'de Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyonu Komisyonu (ASKOM) bölge toplantısı yapıldı.

Kayseri'de Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyonu Komisyonu (ASKOM) bölge toplantısı yapıldı.



İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli, burada yaptığı konuşmada, Kayseri'nin bölgesinin sağlık üssü olduğunu, bunu daha da ileriye götürmek istediklerini belirtti.



Kentin acil sağlık hizmetlerinde iyi bir noktaya geldiğini aktaran Benli, şunları kaydetti:



"İlimizde kara ambulanslarımızın yanında hava ambulansı ve kar paletli ambulanslarımız da hizmetlerini optimal bir biçimde yerine getirmektedir. Bölge olarak vatandaşlarımızın acil sağlık hizmetlerinden en üst düzeyde faydalanabilmesi için üzerimize düşen görevi gayretle yapmaya devam edeceğiz. Ayrıca Şehir Hastanemizin, fakülte hastanemizin ve özel hastanelerimizin uyumlu çalışması neticesinde il dışı sevklerimiz azalmıştır. Bu noktada Şehir Hastanemizde el cerrahi uzmanı göreve başlamıştır. Böylece mikrocerrahi sevklerimiz daha da azalacaktır. Yine kapalı psikiyatri servisimiz olmadığı için hastalarımızı il dışına sevk ediyorduk. Kayseri Devlet Hastanesi bünyesinde de şubat ayında açmayı planladığımız kapalı psikiyatri servisi ile ihtiyaç duyan hastalarımızı ilimizde tedavi etme imkanına sahip olacağız."



Toplantıya, Niğde İl Sağlık Müdürü Dr. Ertan Değirmencioğlu, Kayseri, Niğde, Nevşehir ve Yozgat İl Sağlık Müdürlüklerinden başkan ve başkan yardımcıları, il ambulans servisi başhekimleri, kamu-özel ve üniversite hastanelerinin ASKOM temsilcileri katıldı.

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