Son Dakika Haberleri: Askom Toplantısı Erzurum'da Yapıldı

Askom Toplantısı Erzurum'da Yapıldı

39 dakika önce

Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyonunun sağlanması amacıyla Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü 'nün ev sahipliğinde Erzincan, Kars, Bayburt, Ardahan, Iğdır, Ağrı ve Artvin illerinin katılımıyla 2019 yılı 1.Bölge ASKOM toplantısı yapıldı.

Askom Toplantısı Erzurum'da Yapıldı, System.String[]
Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyonunun sağlanması amacıyla Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü 'nün ev sahipliğinde Erzincan, Kars, Bayburt, Ardahan, Iğdır, Ağrı ve Artvin illerinin katılımıyla 2019 yılı 1.Bölge ASKOM toplantısı yapıldı.

İl Sağlık Müdürlüğü konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıya

Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Daire Başkanı Ali Emre ÇAĞAN, belirtilen illerin Sağlık Müdürleri, Acil Sağlık Hizmetleri, Kamu Hastaneleri Başkanları, Başkan Yardımcıları, İl Ambulans Servisi Başhekimleri ve birim sorumluları katıldı.

Erzurum İl Sağlık Müdür Vekili Dr. Gürsel Bedir'in başkanlık ettiği toplantıda; Erzurum ve bölge illerinde sunulan sağlık hizmetleri hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Bölge illerin Acil Sağlık Hizmetleriyle ilgili konuların detaylıca ele alındığı ASKOM toplantısında, karşılıklı görüş alışverişinde bulunularak önümüzdeki dönemde yapılması planlanan projelerle ilgili kararlar alındı. - ERZURUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 05:02 Kaynak: İHA

Erzincan, İl Sağlık Müdürlüğü, Erzurum, Güncel
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