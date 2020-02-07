"ASKON 11. Aylık Ekonomi Değerlendirme Toplantısı" - ADANA - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'ASKON 11. Aylık Ekonomi Değerlendirme Toplantısı' - ADANA - Son Dakika

"ASKON 11. Aylık Ekonomi Değerlendirme Toplantısı" - ADANA

6 saat önce

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneğinin (ASKON) 11. Aylık Ekonomi Değerlendirme Toplantısı Adana'da gerçekleştirildi.

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneğinin (ASKON) 11. Aylık Ekonomi Değerlendirme Toplantısı Adana'da gerçekleştirildi.

Vali Mahmut Demirtaş, Adana Sanayi Odası Konferans Salonu'ndaki toplantıda, tarımda, sanayide, finansta, lojistikte, turizmde, eğitimde, sağlıkta yürüttükleri tüm proje ve çalışmalarla Adana'yı marka kentler arasına taşıyacaklarını söyledi.

Kentin ihracat rakamlarına değinen Vali Demirtaş, "Adana'da tarıma dair vizyon projelerle tarımın geleceğine şimdiden yön veriyoruz. Üç ayrı aşamada çalışmalarını sürdürdüğümüz, inşaat aşamasında olan İmamoğlu Sulama Projesiyle kentimizin kuzeyindeki bakir topraklarımızı sulu tarımla buluşturacak, tarım gelirlerimizin artmasına da katkı sağlayacağız." dedi.

ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın da 2020 yılının ilk toplantısını Adana'da gerçekleştirmekten dolayı memnun olduğunu dile getirdi.

Enflasyonun 2020 yılında yüzde 8,2, 2021'de yüzde 5,4 seviyesinde gerçekleşmesinin beklendiğini dile getiren Aydın, "İş dünyası olarak gerek faizler ve gerekse de enflasyon konusunda yıl sonu hedeflerinin gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. 2019 yılı alınan tedbirler ve teşvikler ile birlikte bir dengeleme yılı olmuştur. Sorunların tespiti yapılmış, giderilmesi noktasında alınan tedbirler ortaya konulmuş ve bir yol haritası belirlenmiştir." diye konuştu.

Aydın, Türkiye'nin içteki gelişmelere paralel dışarıdaki mücadeleye de hazır olması gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bugünün şartlarında burnumuzun dibine kadar gelen bu kıyasıya rekabete kayıtsız kalamayız. Hiç kimse 'orada ne işimiz var burada ne işimiz var' diyemez. Emin olun bugün bu çıkışları yapmazsak yarın bizler için çok geç olacaktır. Bu nedenle iş insanları olarak şunu özellikle vurgulamak istiyoruz, içeride bütünlüğünü sağlamış kucaklaşmış bir Türkiye olabilirsek dışarıya karşı verdiğimiz mücadelelerde, o oranda daha güçlü oluruz. Ülkemizin potansiyeli çok güçlü."

ASKON 11. Aylık Ekonomi Değerlendirme Toplantısı - ADANA

Mahmut Demirtaş, Ekonomi, Aydın, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 08:59 Kaynak: AA
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