Askon 2. Olağan Genel Kurulu yapıldı - Son Dakika

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Gaziantep Şubesi 2. Olağan Genel Kurulunu yaptı.

25 Aralık Panorama Müzesinde gerçekleşen Genel Kurula, Askon Genel Başkanı Orhan Aydın ve Genel Merkez Yönetim Kurulu Katıldı. Yoğun bir katılımla gerçekleşen kurula, Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, Askon Genel Başkanı Orhan Aydın ve Yönetim Kurulu, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanvekili Erdem Güzelbey, İşkur Müdürü Sıraç Ekin, Gaziantep İl Sivil Toplum İlişkiler Müdürü Özbey Tan, Anesiad Şube Başkanı İdiris Tekin ve Yönetim Kurulu, Askon Bölge Şube Başkanları, Çok sayıda Stk Başkanları, Parti temsilcileri ve protokol katıldı.

Askon Genel Başkanı Orhan Aydın, tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan Gaziantep'in Türkiye'nin en önemli ticaret, sanayi ve marka şehirlerinden biri olduğunu söyledi.

Askon Genel Başkanı Orhan Aydın, "Bölgenin en gelişmiş ili olan Gaziantep, Türkiye'nin Ortadoğu'ya açılan en önemli ticaret kapısıdır. Gaziantep'in ekonomik gelişimine paralel olarak sanayi turizmi daha çok gelişmiştir" dedi.

Türkiye'nin 2020'de en çok ihracat yapan illeri arasında 5'inci sırada yer alan Gaziantep'in salgın dolayısıyla ihracatın daraldığı yılda, ihracatını yüzde 6,1'lik artışla 7,9 milyar dolara çıkarmayı başarabildiğini ifade eden Aydın, "Gaziantep, Türkiye'nin güney sınır komşularıyla yakın ticari ve ekonomik ilişkiler geliştirerek bölgede sanayi ve ticaret merkezi olmayı başarmıştır. Komşu ülkelerle sınır ticaretini geliştirerek, kendine ve Türkiye ekonomisine önemli katkılar sağlamıştır. Bölgenin en gelişmiş ili olan Gaziantep, Türkiye'nin Orta Doğu'ya açılan en önemli ticaret kapısıdır. Gaziantep'in ekonomik gelişimine paralel olarak sanayi turizmi daha çok gelişmiştir. Ayrıca Gaziantep 'sanayi turizmi', 'kültür turizmi', 'sağlık turizmi', 'kongre ve fuar turizmi', 'gastronomi turizmi' ve 'üniversite turizmi' ile adından söz ettirmektedir" şeklinde konuştu.

ASKON Gaziantep Şube Başkanı Alper Tunga Çiftçi ise, kentin ekonomik anlamda daha da büyüyeceğine inandığını dile getirdi. Çiftçi, Gaziantep Askon Şubenin yeni Yönetim Kurulunun hayırlı olmasını diledi.

Toplantıya, katılan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Erdem Güzel ve AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan konuşma yaptı ve hayırlı olsun temennilerde bulundu. - GAZİANTEP