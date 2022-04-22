ASKON Adana Şubesi ramazanın her günü 1000 kişilik iftar programı yapıyor - Son Dakika

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Adana Şube Başkanı Recep Çalışkan, ramazan ayında her gün 1000 kişilik iftar programı düzenlediklerini belirtti.

Çalışkan, yazılı açıklamasında, Kovid-19 nedeniyle 2 yıl ara verilen iftar programlarına bu ramazanda devam ettiklerini belirtti.

Seyhan ilçesi Yenibaraj Mahallesi'nde kurulan çadırda her gün 1000 kişiye iftar yemeği ikram edildiğini aktaran Çalışkan, "Bizler, çıktığımız bu yolda kurduğumuz iftar çadırı başta olmak üzere elimizin uzandığı her yerde ihtiyaç sahibi kardeşlerimizle gönül beraberliği yaşayarak Ramazan-ı Şerif'i en güzel şekilde değerlendirmeye gayret ediyoruz." ifadesini kullandı.

Çalışkan, programın üyeler ve iş insanların desteğiyle yapıldığını belirterek, ramazan sonuna kadar 30 bin kişiyle buluşacaklarını sözlerine ekledi.