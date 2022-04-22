ASKON Adana Şubesi ramazanın her günü 1000 kişilik iftar programı yapıyor - Son Dakika
Üye Girişi

ASKON Adana Şubesi ramazanın her günü 1000 kişilik iftar programı yapıyor

22.04.2022 16:28
ASKON Adana Şubesi ramazanın her günü 1000 kişilik iftar programı yapıyor

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Adana Şube Başkanı Recep Çalışkan, ramazan ayında her gün 1000 kişilik iftar programı düzenlediklerini belirtti.

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Adana Şube Başkanı Recep Çalışkan, ramazan ayında her gün 1000 kişilik iftar programı düzenlediklerini belirtti.

Çalışkan, yazılı açıklamasında, Kovid-19 nedeniyle 2 yıl ara verilen iftar programlarına bu ramazanda devam ettiklerini belirtti.

Seyhan ilçesi Yenibaraj Mahallesi'nde kurulan çadırda her gün 1000 kişiye iftar yemeği ikram edildiğini aktaran Çalışkan, "Bizler, çıktığımız bu yolda kurduğumuz iftar çadırı başta olmak üzere elimizin uzandığı her yerde ihtiyaç sahibi kardeşlerimizle gönül beraberliği yaşayarak Ramazan-ı Şerif'i en güzel şekilde değerlendirmeye gayret ediyoruz." ifadesini kullandı.

Çalışkan, programın üyeler ve iş insanların desteğiyle yapıldığını belirterek, ramazan sonuna kadar 30 bin kişiyle buluşacaklarını sözlerine ekledi.

YORUMLAR
500
Seyhan Belediye Başkanı Akay'a yumurtalı saldırıyla ilgili 4 zanlı yakalandı Seyhan Belediye Başkanı Akay'a yumurtalı saldırıyla ilgili 4 zanlı yakalandı İftar programında yumurtalı saldırıya uğrayan Akif Kemal Akay'dan açıklama İftar programında yumurtalı saldırıya uğrayan Akif Kemal Akay'dan açıklama

Recep Çalışkan, iftar yemeği, Seyhan, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ASKON Adana Şubesi ramazanın her günü 1000 kişilik iftar programı yapıyor - Son Dakika


Son Dakika
16:28 Bahçeli elektrik faturasını ödemeyen Kılıçdaroğlu'na yüklendi: Milletimizin ışığını söndürmeyi amaçlayanlar...
16:19 TİP lideri Erkan Baş sosyalist bıyığı hakkında konuştu: Babama özenip bıraktım, keşke iddiada kaybedip kessem!
16:19 Evliliğinde şiddet gördüğünü söyleyen Gonca Derin'den dikkat çeken açıklama: Postmodern Bergen'im
16:13 2 yaşındaki erkek çocuğu annesinin sevgilisinin cinsel saldırısına uğradı: Saldırgan hakkında 60 yıl hapis istendi
15:58 Rusya "aldık" demişti ama Zelenski Mariupol'ün direndiğini açıkladı
15:56 İtalya'dan, Konyaspor'un yıldızına büyük teklif! Anlaşma sağlanırsa rekor kırılacak
15:52 Çakmakla oynayan 3 yaşındaki çocuk, 3 daireyi küle çevirdi
15:22 Burak Elmas'ı çıldırtan sözler! Başkan adayının "Masaya yumruk bekliyoruz" çıkışına cevap verdi: Herkes yerini bilsin
15:22 Kılıçdaroğlu'na faturasının ne kadar geldiği sorusuna cevap veremedi: Otomatik olarak yatırılıyor
15:10 Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla katleden Can Göktuğ Boz, "canavarca hisle öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet aldı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2022 16:36:07. #1.11#
SON DAKİKA: ASKON Adana Şubesi ramazanın her günü 1000 kişilik iftar programı yapıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement