ASKON, Asya Pasifik ülkelerinde Türk yatırımlarını artırmayı amaçlıyor - Son Dakika

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON), Asya Pasifik ülkelerinde Türk yatırımlarının ve ticari ilişkilerin artırılmasını hedefliyor.

ASKON Asya Pasifik Temsilcisi M. Mürşit Çakır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Asya Pasifik temsilciliğimiz geçtiğimiz yıl kurulmuş olup, Asya Pasifik ülkelerinde ticari ilişkilerin artırılmasına yönelik, girişim ve çalışmalarımız başlamıştır." dedi.

Çakır, Türkiye ile Endonezya, Filipinler, Çin, Tayland, Güney Kore ve Malezya gibi bölge ülkelerinin, birçok sektörde karşılıklı yatırımlarını artırmayı ve ekonomik ilişkilere katkı sağlamayı amaçladıklarını ifade etti.

Bu kapsamda bölge ülkelerindeki iş fırsatları, şirketleşme ve yatırım alanları konusunda, Türk iş insanlarına danışmanlık hizmeti verdiklerini aktaran Çakır, "Ayrıca çeşitli organizasyonlarla, bölge ülkelerindeki iş insanlarına, Türkiye'deki yatırım fırsatları ve olanaklara ilişkin de sunumlar yapmaktayız." diye konuştu.

"Bu noktada en temel amaçlarımızdan biri de Türk iş adamları ve bölgedeki yabancı iş adamlarının ortak bir zeminde buluşmalarını sağlayarak, ikili ticaretin genişlemesine katkıda bulunmaktır." diyen Çakır, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle şu an için bazı ticari girişim ve organizasyonları çevrim içi düzenlediklerini ancak salgının bitmesiyle iş adamları için çeşitli iş gezileri ve etkinliklere yönelik hazırlıklarının sürdüğünü kaydetti.

"Endonezya ile ticari hacmimizin artmasını için çalışıyoruz"

Türkiye ve Endonezya arasında son dönemde görüşmeleri devam eden serbest ticaret anlaşmasının yakın dönemde imzalanmasını beklediklerini söyleyen Çakır, "Bu çerçevede özellikle Endonezya'da başlıca inşaat, altyapı, enerji, mobilya, eğitim, sağlık ve gıda gibi çeşitli alanlarda büyük yatırım fırsatları görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Çakır, ASKON Asya Pasifik Temsilciliği olarak da Türkiye ve Endonezya arasındaki serbest ticaret anlaşmasıyla da karşılıklı ticari hacimde ivme olmasını ümit ettikleri belirterek, şöyle devam etti:

"Çünkü, Endonezya'nın, 1 milyon 904 bin 443 kilometrekarelik yüzölçümü ve 270 milyonu aşan nüfusu ile büyük bir pazar olduğunu biliyoruz. Endonezya, G-20 ülkesi ve dünyanın en büyük 16. ekonomisine sahip. Ülkede tüketim ve inşaat harcamaları ekonomik büyüme içerisinde önemli yer kaplıyor. Yakın zamanda başkentin taşınmasından doğacak iş fırsatları olduğunu biliyor ve bu vesileyle Türk yatırımcılarımızın Endonezya pazarına girmelerini teşvik ediyoruz. Bu sebeple Endonezya'ya yatırım yapmak isteyen ve özellikle pazara ilk defa girecek olan Türk iş adamları için ASKON Asya Pasifik Temsilciliğimiz iyi bir rehber olacaktır."

Türkiye ve Endonezya, ticaret hacmini 10 milyar dolara ulaştırmayı hedefliyor

Son yıllarda ekonomik ortaklıklarını artırmak isteyen ve ticaret hacmi 1,6 milyar dolar olan Türkiye ve Endonezya, 2023 yılına kadar ikili ticaret hacmini 10 milyar dolara çıkarmayı amaçlıyor.

Bu çerçevede iki ülke arasında ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine yönelik resmi ve gayri resmi çeşitli iş forumları ve toplantılar artarken, enerji, savunma, gıda ve inşaat Endonezya'da başlıca ivme yakalayan sektörler arasında yer alıyor.

Öte yandan Endonezya da Türkiye'de finans, palm yağı, kağıt, işlenmiş gıda ve turizm gibi alanlarda yatırımlarını genişletmek istiyor.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını dönemi dışında son 20 yılda ortalama yüzde 5,2 büyüyen Endonezya, kalabalık nüfusuyla da tek başına büyük bir pazar olarak da öne çıkıyor.

Endonezya'nın Orta Doğu ve Avrupa pazarına ulaşması için Türkiye önemli bir konumda bulunuyor.