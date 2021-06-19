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ASKON Başkanı Aydın'dan büyüme vurgusu - Son Dakika

ASKON Başkanı Aydın'dan büyüme vurgusu

19.06.2021 16:01
ASKON Başkanı Aydın'dan büyüme vurgusu, System.String[]

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, 2020 yılında tüm dünya ekonomisinde daralma yaşarken, Türkiye, Çin'den sonra büyüyen 2'inci ekonomi olduğunu söyledi.

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, 2020 yılında tüm dünya ekonomisinde daralma yaşarken, Türkiye, Çin'den sonra büyüyen 2'inci ekonomi olduğunu söyledi.

7 Aralık Üniversitesi Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi Konferans Salonunda ASKON Kilis Şubesi 1'inci olağan genel kurul toplantısına ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın, AK Parti Kilis milletvekili Ahmet Salih Dal, Kilis Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hacı Mustafa Celkanlı, Kilis Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Şevket Memiler, ASKON Kilis Şubesi Başkanı Mehmet Ali Eryılmaz ile davetliler katıldı.

Saygı duruşu ve istiklal marşlısının okunmasından sonra kuran-ı kerim tilaveti ile devam eden programda, ASKON Kilis Şubesi Başkanı Mehmet Ali Eryılmaz bir konuşma yaptı. Daha sonra kürsüye çıkan ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın, Kilis ve Türkiye ekonomisinin her geçen gün büyüdüğünü ifade ederek, "Genel ekonomiye baktığımızda 2020 yılında tüm dünya ekonomileri, Avrupa Birliğinin sanayide gelişmiş büyük ülkeleri, Fransa, Almanya, İngiltere, İtalya, daralma yaşarken, ABD daralma yaşarken, Türkiye hamdolsun Çin'den sonra büyüyen en büyük ekonomidir. Devasa dünya ülkeleri, maskeler için bizlerin onlara göndermiş olduğu yardımdan faydalanabilmek için neredeyse savaş içerisine girdiler. Bu gurur bize yeter hamdolsun, biz hükümetimiz, devletimiz hamdolsun, gencinden yaşlısına maske işini en hızlı çözen ülke sınıfına girdik" dedi.

Aydın, 2021 ilk çeyreğe bakıldığına bütün dünyada küçülme olduğunu vurgulayarak, "2020 verilerine göre küçülme devam ediyor. Yine Türkiye Çin'den sonra büyüyen ikinci ekonomi, yüzde 7'lik büyüme, hakikaten devasa büyüme, dünyanın ikinci ekonomisi Türkiye olmuştur. Bu yüzde 7'lik büyümenin içerisine bakıldığında yüzde 11.4'lük sanayide bir büyümedir" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından ASKON Kilis Şubesi Başkanlığına Mehmet Ali Eryılmaz seçildi. - KİLİS

ASKON Başkanı Aydın'dan büyüme vurgusu
ASKON Başkanı Aydın'dan büyüme vurgusu
ASKON Başkanı Aydın'dan büyüme vurgusu

Çin Halk Cumhuriyeti, Orhan Aydın, Türkiye, Aydın, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi ASKON Başkanı Aydın'dan büyüme vurgusu - Son Dakika Ekonomi


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