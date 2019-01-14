Askon Başkanı Aydın'ın Konuya İlişkin Açıklaması!

Başkan Aydın, 'ABD hayal kırıklığı yaşatmaya devam ediyor. Terör örgütü ile Kürt halkı arasındaki farkı görmezden gelip, bölgenin istikrara kavuşmaması adına her türlü çabayı gösteriyor' değerlendirmesinde bulundu.

ABD, ne zaman bir bölgeye barış ve huzur getireceğiz demişse o bölge yıllarca istikrarsızlığın ana merkezi olmuş ve bünyesinde birçok terör örgütü üremeye başlamıştır. Bugün Suriye'de yaşanan kaos ortamı da aynı düşüncenin ürünüdür. IŞİD'i bölgeden kaldırmak üzere Suriye'ye gelen ABD güçleri, bir terör örgütünü ortadan kaldırırken, diğer bir terör örgütü PKK-PYD'ye kucak açarak bu örgütün hamiliğine soyunmuştur. Trump, NATO müttefiki Türkiye Cumhuriyeti'ni karşısına alarak bir terör örgütü üzerinden ülkemizi tehdit ederek vahim bir hataya düşmüştür. Trump'un tehditleri asla kabul edilemez. Türkiye gerek IŞİD olsun ve gerekse PKK-PYD olsun tüm terör örgütü unsurları ile mücadelesini sürdürecektir. ABD hayal kırıklığı yaşatmaya devam etmektedir. Terör örgütü ile Kürt halkı arasındaki farkı görmezden gelip, bölgenin istikrara kavuşmaması adına her türlü çabayı göstermektedir.

Süreç Türkiye'nin Haklılığını Ortaya Koyacaktır

Türkiye 34 yıldır bu hain PKK-PYD Örgütü ile mücadele etmektedir. Bugüne kadar 100 binin üzerinde düzenlenen hain saldırılarda,9 binin üzerinde güvenlik görevlisi, 8 bine yakını siviller olmak üzere şehitler verdik. 16 binin üzerinde de sivilimiz bu saldırılarda yaralandı. Ve bu saldırılarda hayatını kaybedenlerin 5'te biri de çocuklarımız oldu. Bu vahim ve gerçek tablo ortada iken, ABD'nin Türkiye'nin haklı gerekçelerini bir kenara iterek bir terör örgütüne sarılması büyük bir hayal kırıklığıdır. ABD bu vahim hatasından bir an önce dönmelidir.ABD'nin hamiliğini yaptığı bu terör örgütünün elindeki silahlarını Türkiye'ye döndüreceği kaçınılmaz bir süreçtir. Bir terör örgütünden hiçbir zaman dost ve müttefiklik beklenemez. Süreç bu konuda Türkiye'nin haklılığını ortaya koyacaktır. Türkiye'nin ne devlet nezdinde ve ne de halk nezdinde Kürt halkımız ile hiçbir sorunu yoktur. Bizim sorunumuz eli kanlı, bebek katilleri iledir. ABD bu ayırımı gözetebilmeli ve bu vahim hatasından biran önce dönmelidir.