ASKON Başkanı Aydın: "İş insanları olarak ülkemiz ekonomisine güvenimiz tam" - Son Dakika

ASKON Başkanı Aydın: "İş insanları olarak ülkemiz ekonomisine güvenimiz tam"

28.03.2021 17:13
ASKON Başkanı Aydın:

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Başkanı Orhan Aydın, Türkiye'nin, Kovid-19 salgını sürecinde dahi devasa yatırımları hayata geçirdiğini belirterek, "Türkiye güvenli bir limandır, yatırım üssüdür.

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Başkanı Orhan Aydın, Türkiye'nin, Kovid-19 salgını sürecinde dahi devasa yatırımları hayata geçirdiğini belirterek, "Türkiye güvenli bir limandır, yatırım üssüdür. İş insanları olarak ülkemiz ekonomisine güvenimiz tam, yarınlara olan inancımız da çok güçlüdür." ifadelerini kullandı.

ASKON'dan yapılan açıklamaya göre, Orhan Aydın, ASKON Bursa Şubesi Olağan Genel Kurulu'nda konuştu.

Aydın, AB ile yapılmış olan Gümrük Birliği anlaşmasının bazı noktalarda ellerini kollarını bağladığını belirterek, Gümrük Birliği'nin sağladığı faydalara karşın zaman içinde sorunlara da yol açtığını aktardı.

Gümrük Birliği'nin uygulamaya konulduğu dönemde Türkiye'nin, 4-5 yıllık bir süre içinde AB'ye üye olacağı ve bu şekilde AB'nin karar alma mekanizmalarına dahil olacağının öngörüldüğünü hatırlatan Aydın, şunları kaydetti:

"Ne var ki bu hedefe henüz ulaşmış durumda değiliz. Türkiye'nin üye olmadan AB'nin ortak ticaret politikasına uyum sağlama gereği, uygulamada sorunları da beraberinde getirmektedir. AB'nin üçüncü ülkeler ve ülke grupları ile imzaladığı serbest ticaret anlaşmalarına Türkiye taraf olamamakta, dolayısıyla söz konusu ülkelerin ihraç malları Gümrük Birliği sebebiyle Türkiye pazarına avantajlı koşullar ile ulaşabilirken, Türkiye diğer ülke pazarında aynı imtiyazlara sahip olamamaktadır. AB ile benzer avantajlardan faydalanmak için bu ülkelerle serbest ticaret müzakereleri gerçekleştirmesi gerekmektedir ki bu durum beraberinde gecikmelere yol açmakta ve bazı durumlarda söz konusu ülkeler anlaşma imzalama önerisini reddedebilmektedir.

Birlik, kendi üye ülkeleri arasında hibe ve teşvikler verdiği sektörlere mukabil Türkiye'deki sektörlere aynı uygulamayı yapmayarak bir çifte standart oluşturmaktadır. Özellikle yapılacak yatırımların büyük ölçeklerde olduğu çelik gibi, ülkemizin lokomotifi olan tekstil sektöründe iplik üretimi gibi ham madde gereksinimi yaşadığımız sektörler teşvik kapsamına alınmamaktadır. Bu nedenle Gümrük Birliği'nin bu önemli hususlar da dikkate alınarak revize edilmesi gerekmektedir."

"Ülkemiz ekonomisine güvenimiz tam"

Orhan Aydın, bir iş insanı olarak Türkiye'nin son dönemlerde atmış olduğu adımlardan son derece memnuniyet duyduğunu aktardı.

Aydın, devamla şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ülkemiz, üzerindeki ölü toprağını atmış, tüm cihana mazlumların da hamiliğini yaparak insanlık dersleri veren kadim bir medeniyet olduğunu yeniden hatırlatmıştır. ABD ve Rusya gibi süper güçlerin cirit attığı, taş üstüne taş bırakılmayan Suriye'deki mazlumlara sahip çıkarak onları güven içine almıştır. Kendilerine 'modern' diyen ülkelerin denizlerde ölüme ittiği biçarelere de kucak açarak tüm dünyaya gerçek anlamda medeniyet dersi vermiştir.

Bir yandan PKK/PYD, DEAŞ ve FETÖ gibi hain terör örgütleri ile mücadele ederken, bir yandan da Libya ve Azerbaycan'daki Müslüman kardeşlerimizin yanına koşmuştur. Bütün bunların yanı sıra sosyal devlet anlayışından tutun da ulaşım, sağlık, çevre, yerli savunma sanayi ve teknolojisinde çağ atlatacak projeleri gerçekleştirmiştir. Türkiye Uzay Ajansı, yerli otomobil, nükleer enerji santralleri, TANAP, Türk Akım hepsi devasa adımlardır. Kıtaları birbirine bağlayan devasa köprüler, otoyollar, her bir ilimize havalimanları, üniversiteler, pandemide kıymetini çok iyi anladığımız şehir hastaneleri, ulaşım mesafesini kısaltacak hızlı trenler, dağları delen devasa tüneller, Akdeniz ve Karadeniz'deki sondaj çalışmaları…

Şimdi sormak lazım; dünyayı kasıp kavuran bir illet varken bütün bu devasa projeleri hayata geçirebilen bir ülke, güçlü bir ülke değil de nedir? Hamdolsun Türkiye, artık küresel bir güç olmuş ve dünyanın sayılı ülkeleri arasında yerini almıştır. Türkiye güvenli bir limandır, yatırım üssüdür. İş insanları olarak ülkemiz ekonomisine güvenimiz tam, yarınlara olan inancımız da çok güçlüdür."

"Ülkemiz kanunları, kadına şiddet konusunda her türlü yaptırımı zaten içermekte"

ASKON Başkanı Aydın, İstanbul Sözleşmesi'ne ilişkin de, "Sayın Cumhurbaşkanımıza İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmemiz dolayısıyla teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Öteden beri bu sözleşmenin aysberg gibi içerisinde aile yapımızı dinamitleyen ve LGBT gibi sapkınlıkların önünü açan maddeleri olduğunu belirtmekteydik. Sağ olsunlar milletimizin sağduyusuna her zaman olduğu gibi kulak vererek bu garabetten ülkemizi çektiler. Ülkemiz kanunları, kadına şiddet konusunda her türlü yaptırımı zaten içermektedir. Ayrıca, yüce kitabımız Kur'an'da da belirtildiği üzere kadınlar bizlere Allah'ın birer emanetleridir. Bu yüce emir başımızın tacı olmalı ve bu emir doğrultusunda kadınlara ilişkin bakış açıları değiştirilmelidir. Biz inanıyoruz ki değerler eğitimi insanlarımıza aşılandıkça bu yüce emrin gereği de ziyadesiyle yerine getirilecektir. " ifadelerini kullandı.

Bu arada, Bursa Olağan Genel Kurulu'nda genç İş insanı Emre Yıldız, seçime tek liste ile girdi. Yıldız, ASKON Bursa Şube Başkanı oldu.

Orhan Aydın, Yatırım, Türkiye, Aydın, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ASKON Başkanı Aydın: 'İş insanları olarak ülkemiz ekonomisine güvenimiz tam' - Son Dakika Ekonomi


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