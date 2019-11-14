Son Dakika Haberleri: ASKON Başkanı Aydın, sanayi üretim verilerini değerlendirdi Açıklaması
Son Dakika Ekonomi ASKON Başkanı Aydın, sanayi üretim verilerini değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika Ekonomi

ASKON Başkanı Aydın, sanayi üretim verilerini değerlendirdi Açıklaması

6 saat önce

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, bugün açıklanan eylül ayı sanayi üretim verilerine ilişkin, "Eylülde sanayi üretim rakamlarının Eylül 2018'e oranla yüzde 3,4 yükselmesi ekonomik büyümenin de habercisi." ifadesini kullandı.

ASKON Başkanı Aydın, sanayi üretim verilerini değerlendirdi Açıklaması, System.String[]

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, bugün açıklanan eylül ayı sanayi üretim verilerine ilişkin, "Eylülde sanayi üretim rakamlarının Eylül 2018'e oranla yüzde 3,4 yükselmesi ekonomik büyümenin de habercisi." ifadesini kullandı.

Orhan Aydın, yaptığı yazılı açıklamada, geçen yılın ağustos ayından itibaren daralan sanayi üretiminin, eylülde 2018'in aynı dönemine kıyasla yüzde 3,4 yükselmesini "büyümeye işaret" olarak değerlendirdiğini belirtti.

Aydın, şunları kaydetti:

"İş dünyası olarak son 15 ayda art arda 3 kez büyük kur ataklarına karşı büyük mücadele gösterdik. Bu süreç içerisinde enflasyonun kontrol altında tutulması moraller açısından çok önemliydi. Çok şükür, dengeleme süreci ile birlikte enflasyon konusunda da arzulanan hedeflere ulaşmaya başladık. Merkez Bankası'nın faizleri düşürmesi de piyasaya canlılık getirdi. Piyasalar moralli ve canlı olursa ekonomimizde de hareketlenme kaçınılmaz oluyor. Eylülde sanayi üretim rakamlarının Eylül 2018'e oranla yüzde 3,4 yükselmesi ekonomik büyümenin de habercisi. Ülkemiz adına sıkıntılı günlerin geride kaldığını söyleyebiliriz. Artık dönem, üretme ve ekonomik canlanma dönemidir. Hayırlısı ile bundan sonra birçok verinin de arzulanan, istenilen seviyede oluştuğunu hep birlikte göreceğiz."

Orhan Aydın, Eylül, Aydın, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 03:58 Kaynak: AA
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