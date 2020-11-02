ASKON Başkanı Aydın: "Türkiye ihracatta rekor kırmaya devam edecek"

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, Türkiye'nin mal ve ürünlerine talebin çok yüksek olduğunu belirterek, "İhracatçı firmalarımız hiç şüphesiz kesintisiz üretime devam ederek bu talepleri karşılayacak ve rekor kırmaya devam edecek." ifadesini kullandı.

Aydın, ekim ayı ihracat rakamlarına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, geçen ay, 2019'un aynı dönemine yüzde 5,6 artışla 17 milyar 333 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiğini anımsattı.

Söz konusu tutarın ay bazında gerçekleşen ihracat rakamları arasında bir rekor olduğunu kaydeden Aydın, "Pandeminin etkisini yoğun olarak gösterdiği ortamda bu başarıyı elde etmek Türkiye'ye olan güvenin bir sonucu. Türkiye'ye yönelik büyük bir güven var." açıklamasında bulundu.

Aydın, birçok ülkenin rotasını artık Türkiye'ye çevirdiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemizin ürünleri aranan ve tercih edilen mal olmuştur. Bu veriler şunu açıkça ortaya koyuyor: Türkiye pandeminin etkilerini en kısa sürede atlatabilecek ülkelerin başında geliyor. Ülkemize olan talep çok büyük. İhracatçı firmalarımız hiç şüphesiz kesintisiz üretime devam ederek bu talepleri karşılayacak ve rekor kırmaya devam edecek."