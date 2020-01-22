ASKON Başkanı Urfan: "Asıl sorun üretileni satamamak" - Son Dakika
Son Dakika Güncel ASKON Başkanı Urfan: 'Asıl sorun üretileni satamamak' - Son Dakika

ASKON Başkanı Urfan: "Asıl sorun üretileni satamamak"

6 saat önce

Anadolu Aslanları İşadamlar Derneği (ASKON) Antalya Şube Başkanı Cahit Urfan, Türkiye'nin üretmek gibi bir sorununun olmadığını belirterek, "Asıl sorun üretileni satamamak.

ASKON Başkanı Urfan:

Anadolu Aslanları İşadamlar Derneği (ASKON) Antalya Şube Başkanı Cahit Urfan, Türkiye'nin üretmek gibi bir sorununun olmadığını belirterek, "Asıl sorun üretileni satamamak." dedi.

Urfan, Antalya'da düzenlenen 27. Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas Fuarı kapsamında gerçekleştirilen "Yerliyse Yeriz Yerliyse Kullanırız Yaşasın Anadolu" isimli paneldeki konuşmasında, global dünyada mücadele edebilmek için KOBİ'lerin birleşerek hareket etmesi gerektiğini söyledi.

"Bizim en büyük problemimiz üretmek değil. Asıl sorun üretileni satamamak." diyen Urfan, pazarlamada problem yaşandığına dikkati çekti.

Markalaşmada çok geri kaldıklarını dile getiren Urfan, "Markalaşma ve dijitalleşmeyi sonradan yakaladığımız için de bazı

şeyler 'göç, yolda düzelir' mantığı ile ilerlemeye devam ediyor. Maalesef yanlış bir kulvarda hareket ediyoruz. Markalaşma, bizim için çok önemli." diye konuştu.

Birlikten kuvvet doğacağını vurgulayan Urfan, şunları ifade etti:

"Ülkemizde şu anda resmi rakamlara göre 3 milyon 470 bin KOBİ bulunuyor. Son 3 ay içerisinde de rakamlarda artış var. KOBİ'lerin başarısını konuşacak olursak, Sayın Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi, KOBİ'lerin birleşmesi gerekiyor. Eğer birleşmezlerse ilerleyen dönemlerde yok olacaklar. Çünkü dünyada büyük balık, küçük balığı yutar felsefesinde bir hareket var." diye konuştu.

Türkiye, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 02:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kırgızistanlı iş insanları, yerli otomobilin Orta Asya distribütörlüğüne talip oldu
Hintli çiftin milyon dolarlık 25'inci evlilik yıl dönümü kutlaması Türkiye'nin hamlesi Arap Birliği'ni rahatsız etti: Libya'ya müdahale yeni çatışmalara neden olabilir ABD'den Türkiye'ye skandal çağrı: Doğu Akdeniz'deki faaliyetleri durdurun

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2020 20:47:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: ASKON Başkanı Urfan: "Asıl sorun üretileni satamamak" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]