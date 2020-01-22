ASKON Başkanı Urfan:

Anadolu Aslanları İşadamlar Derneği (ASKON) Antalya Şube Başkanı Cahit Urfan, Türkiye'nin üretmek gibi bir sorununun olmadığını belirterek, "Asıl sorun üretileni satamamak." dedi.

Urfan, Antalya'da düzenlenen 27. Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas Fuarı kapsamında gerçekleştirilen "Yerliyse Yeriz Yerliyse Kullanırız Yaşasın Anadolu" isimli paneldeki konuşmasında, global dünyada mücadele edebilmek için KOBİ'lerin birleşerek hareket etmesi gerektiğini söyledi.

"Bizim en büyük problemimiz üretmek değil. Asıl sorun üretileni satamamak." diyen Urfan, pazarlamada problem yaşandığına dikkati çekti.

Markalaşmada çok geri kaldıklarını dile getiren Urfan, "Markalaşma ve dijitalleşmeyi sonradan yakaladığımız için de bazı

şeyler 'göç, yolda düzelir' mantığı ile ilerlemeye devam ediyor. Maalesef yanlış bir kulvarda hareket ediyoruz. Markalaşma, bizim için çok önemli." diye konuştu.

Birlikten kuvvet doğacağını vurgulayan Urfan, şunları ifade etti:

"Ülkemizde şu anda resmi rakamlara göre 3 milyon 470 bin KOBİ bulunuyor. Son 3 ay içerisinde de rakamlarda artış var. KOBİ'lerin başarısını konuşacak olursak, Sayın Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi, KOBİ'lerin birleşmesi gerekiyor. Eğer birleşmezlerse ilerleyen dönemlerde yok olacaklar. Çünkü dünyada büyük balık, küçük balığı yutar felsefesinde bir hareket var." diye konuştu.