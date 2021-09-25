ASKON Batman Şubesi Genel Kurul Toplantısı yapıldı - Son Dakika

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Batman Şubesi 4. Olağan Genel Kurul Toplantısını gerçekleştirdi.

Salgın nedeniyle açık havada maske ve sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde yapılan genel kurulda mevcut başkan Mehmet Selman Nasıroğlu güven tazeledi.

Yeniden seçilen Nasıroğlu, derneğin kurulduğu 1998 yılından bugüne yurt içi ve yurt dışında şube ve temsilcilik ağları ile 8 bin üye iş insanı ve 17 bin üye işletmesine ulaştığını söyledi.

Nasıroğlu, "Salgın nedeniyle genel merkezimiz ile gerçekleştirilen istişareler sonucu insan sağlığını önceleyerek, genel kurulu delegelerimizin katılımı ile kısıtlı bir sayıda gerçekleştirmeyi uygun gördük." dedi.

Kurul toplantısına, ASKON Teşkilat Başkan Yardımcıları Nihat Çarboğa ve Orhan Güngörür de katıldı.