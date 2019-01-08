Son Dakika Haberleri: Askon, Çalışan Gazeteciler Günü'nü Kutladı

Askon, Çalışan Gazeteciler Günü'nü Kutladı

1 saat önce

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Adana Şube Başkanı Recep Çalışkan, gazetecilerin yılda bir kez değil her gün hatırlanması gerektiğini belirterek, "Çünkü adalet her gün lazım" dedi.

Askon, Çalışan Gazeteciler Günü'nü Kutladı, System.String[]
Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Adana Şube Başkanı Recep Çalışkan, gazetecilerin yılda bir kez değil her gün hatırlanması gerektiğini belirterek, "Çünkü adalet her gün lazım" dedi.

Çalışkan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle, Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cafer Esendemir ve gazetecilerle bir araya geldi. Çalışkan, burada yaptığı konuşmada, gazetecilerin toplumun gözü ve kulağı olduğunu, toplumun hızlı, doğru ve bağımsız haber anlayışıyla hizmet aldığı basın kuruluşlarında çalışan gazetecilerin bin bir türlü zorlu şartlarda çalıştığını ifade etti.

Gazetecilerin yaptığı haberlerle adalete hizmet ettiğini bu nedenle gazetecilerin günlerinin yılda bir kez değil her gün hatırlanması gerektiğini söyleyen Çalışkan, "Çünkü adalet herkese her zaman lazım" diye konuştu.

Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cafer Esendemir ise 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününün anlamanın bugün de gazetecilere bir çok hakkın verildiği gün olduğunu, ancak son dönemlerde bir çok hakkın yok edildiğini söyledi.

Basın İlan Kurumu Adana Şube Müdürü Mehmet Feramuz Ayan ise gazeteciliğin zor bir meslek, bu özel günlerin de çok önemli olduğunu kaydetti. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 02:22 Kaynak: İHA

Adana, Gazeteciler Günü, Güncel
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