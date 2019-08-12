ASKON'da bayramlaşma etkinliği

ASKON'da bayramlaşma etkinliğiDİYARBAKIR - Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği Diyarbakır İl Başkanlığı'nda gerçekleşen etkinlikte Genel Başkan Orhan Aydın programa görüntülü bağlanarak Diyarbakırlıların bayramını kutladı.

ASKON'da bayramlaşma etkinliği

DİYARBAKIR - Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği Diyarbakır İl Başkanlığı'nda gerçekleşen etkinlikte Genel Başkan Orhan Aydın programa görüntülü bağlanarak Diyarbakırlıların bayramını kutladı.

ASKON Diyarbakır İl Başkanı Av. Cevdet Nasıranlı, Kurban Bayramı münasebetiyle, ASKON üyeleri ve vatandaşlarla il başkanlığında bir araya gelerek bayramlaştı. Bayramlaşma sırasında programa cep telefonu ile görüntülü bağlanan ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın, vatandaşların bayramlarını kutladı. Vatandaşlar ile kısa süreliğine sohbet eden Aydın, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile ilgili çalışmalarının devam ettiğini dile getirdi.

ASKON Diyarbakır İl Başkanı Cevdet Nasıranlı, Diyarbakırlıların selamını ileterek yapılan görüntülü aramadan dolayı mutlu olduklarını kaydetti. Bayramlaşma etkinliğinde bir konuşma yapan Nasıranlı, bayramı, birlik, beraberlik ve huzur içinde idrak ederken bu bayramın başta Diyarbakır, Türkiye ve tüm İslam alemi ile dünyaya huzur, barış ve kardeşlikler getirmesini dilediklerini söyledi. Başkan Nasıranlı, "Bugün bayramın 2'nci günü ASKON ailesi olarak hem yönetim üyelerimiz hem de vatandaşlarımız ile bir aradayız. Bayramımızı gerçekleştirdik, bu noktada Genel Başkanımız Orhan Aydın'ı görüntülü olarak aradık, kendisi de Diyarbakır'a bağlanıp burada bulunan bütün arkadaşlar ve Diyarbakırlıların bayramını kutladı. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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