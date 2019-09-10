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ASKON'dan AA'ya ziyaret

1 saat önce

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Antalya İl Başkanı Cahit Urfan, Anadolu Ajansı (AA) Antalya Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

ASKON'dan AA'ya ziyaret, System.String[]

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Antalya İl Başkanı Cahit Urfan, Anadolu Ajansı (AA) Antalya Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

İl Başkan Yardımcısı Yakup Mermer ile AA Antalya Bölge Müdürü Mustafa Yıldırım'ı ziyaret eden Urfan, ASKON tarafından başlatılan "Anne Yüreğine Ses Ver" projesi hakkında bilgi verdi.

Yıldırım da AA'nın çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Mustafa Yıldırım, Anadolu Ajansı, Antalya, Anne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 04:22 Kaynak: AA
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