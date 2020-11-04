ASKON'dan ABD Başkanlık seçimleri değerlendirmesi - Son Dakika

ASKON'dan ABD Başkanlık seçimleri değerlendirmesi

04.11.2020 13:05
ASKON'dan ABD Başkanlık seçimleri değerlendirmesi, System.String[]

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, ABD Başkanlık seçimlerinin Türkiye'ye etkilerine ilişkin, "Şunu öncelikle belirtmek gerekir ki ABD dış politikası çıkar odaklı bir politikanın ürünüdür.

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, ABD Başkanlık seçimlerinin Türkiye'ye etkilerine ilişkin, "Şunu öncelikle belirtmek gerekir ki ABD dış politikası çıkar odaklı bir politikanın ürünüdür. Bu politikaya karşı güçlü durabilmenin tek yolu kendi ayaklarınızın üzerinde durabilmenizden geçer. Ayaklarımızın üzerinde durduğumuz sürece Trump ya da Biden fark etmez." ifadelerini kullandı.

Aydın, ABD başkanlık seçimlerinin Türkiye'ye etkilerini değerlendirdiği yazılı açıklamasında, Türkiye'nin son dönemlerde üretime yönelik ekonomisi, savunma sanayiinde yerlileşmesi ve bağımsız yürüttüğü politikalarla bölgesinde son derece etkin bir konuma geldiğini dile getirdi.

ABD'de kendi tarihi açısından çok çekişmeli bir başkanlık seçimini yürütüldüğünü belirten Aydın, "Elbette bu seçim sonrası olası ABD-Türkiye ilişkileri de masaya yatırılıyor. Bir yanda statükocu Biden bir yanda sürpriz çıkışlar yapan Trump. Şunu öncelikle belirtmek gerekir ki ABD dış politikası çıkar odaklı bir politikanın ürünüdür. Bu politikaya karşı güçlü durabilmenin tek yolu kendi ayaklarınızın üzerinde durabilmenizden geçer. Ayaklarımızın üzerinde durduğumuz sürece Trump ya da Biden fark etmez." değerlendirmesinde bulundu.

Aydın şunları kaydetti:

"Türkiye özellikle son dönemlerde Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın yerlileşme politikası ile farklı bir yerde konumlanmaya başlamıştır. Katma değeri yüksek yerli ürünlere ağırlık verilmesi, sanayileşmede yerlileşme ve bölgemizde yürüttüğümüz bağımsız politikalar ülkemize bakış açısını değiştirmiştir. ABD PYD- PKK, Suriye, Rusya ile olan ilişkilerimiz ve Filistin meselesinde Türkiye ile ters politikalara düşmektedir.

Ne var ki yılların birikimi sonrasında ABD, Irak ve Suriye'de ne işinin olduğunu sorgulamaya başlamış ve bölgeyi terk etmeye başlamıştır. Bu konuda olduğu gibi diğer konularda da zaman içerisinde ABD Başkanı kim olursa olsun Türkiyesiz bu coğrafyada atılan adımların boşa çıkacağını görecektir. Bu nedenle ülke olarak bağımsız politikalar üretmeye, yerlileşme hareketlerine ağırlık vermeye devam ettikçe bölgede vaz geçilmez bir güç olarak kalacağımız aşikardır. ABD başkan adayları seçim öncesi birinin ak dediğine kara der. Bu nedenle seçim öncesi Türkiye aleyhine konuşulan birçok konunun seçimlerden sonra gerçek politikaların devreye girmesiyle boşa çıkacağına hep birlikte şahitlik edeceğiz. Bu nedenle güçlü ekonomi güçlü Türkiye vurgusu ile yarınları inşa etmeli yolumuza dolu dizgin devam etmeliyiz."

Amerika Birleşik Devletleri, Başkanlık Sistemi, Türkiye, Aydın, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ASKON'dan ABD Başkanlık seçimleri değerlendirmesi - Son Dakika


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