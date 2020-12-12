ASKON'dan "ABD yaptırımları" değerlendirmesi - Son Dakika

ASKON'dan "ABD yaptırımları" değerlendirmesi

12.12.2020 12:35
ASKON'dan

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, ABD Senatosu'nun, Türkiye'de S-400 alımına müdahil olanlara CAATSA yaptırımlarının uygulanmasının da talep edildiği Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa (NDAA) Tasarısı'nı kabul etmesini haksız ve mesnetsiz bulduğunu...

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, ABD Senatosu'nun, Türkiye'de S-400 alımına müdahil olanlara CAATSA yaptırımlarının uygulanmasının da talep edildiği Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa (NDAA) Tasarısı'nı kabul etmesini haksız ve mesnetsiz bulduğunu belirterek, "'Bu karar ABD'nin biat ettirme kültürüdür. Utanç verici bir vesikadır. Sözde Türkiye üzerinden mesaj vermeye çalışıyorlar lakin kendileri de gerekçelerinin içinin boş olduğunu ve hakkaniyet taşımadığını çok iyi biliyorlar. Türk halkı vicdanında sözde NATO müttefikimiz bir defa daha güvenini kaybetmiştir." ifadelerini kullandı.

ASKON'dan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Aydın, Türkiye'nin bölgesinde açık terör tehditleri aldığını ve bu teröristler ile mücadele ettiğini kaydetti.

Aydın, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yeryüzünün en kaynayan bölgesinde yanı başımızdaki İran'ın bile Avrupa'ya kadar menzile sahip füzeleri bulunurken Türkiye'nin bunlara karşı hava savunma sistemleri edinmek istemesi kadar doğal ne vardır. Ha keza NATO ülkeleri olan Bulgaristan, Slovakya ve Yunanistan gibi ülkelerde S-300 vardır. Buna rağmen ABD Dedeağaç'ı üs edinmekte, birçok Yunan adasında üs kurma faaliyetlerime girmektedir. Ha keza Türkiye öncelik olarak patroitleri istemiş fakat verilmemiştir.

Gerek ABD'nin gerekse Avrupa Birliği'nin şu anki takındıkları tavır bölgesinde bağımsız politikalar üreten, sanayileşmesini tamamlamaya çalışan bir Türkiye'yi istemediklerinden kaynaklanmaktadır. Bütün mesele kendilerine biat etmeyen bir Türkiye görmek istemediklerinden kaynaklanmaktadır. Hiç kimse bizi kandırmaya çalışmasın bizim açık ve net olarak gördüğümüz budur. Bu nedenle bizim kendi güvenliğimizi sağlamamızdan korkan, kendi sanayileşmemizi oluşturmamızdan sıkıntı duyan, daha müreffeh bir Türkiye için çabalarımızı baltalamaya çalışan sözde müttefiklerimizi uluslararası hukuka davet ediyor ve gerçeklerle yüzleşmelerini salık veriyoruz. Bütün bunlara rağmen yaptırım kararını açıklamak vicdanları rahatsız etmiş, adalet terazisini bozmuş ve en önemlisi Türk halkının nezdinde ABD'nin güvenini tamamen sarmıştır. Bu karar bir utanç vesikasıdır ve şiddetle kınıyoruz."

Avrupa Birliği, Orhan Aydın, Türkiye, Aydın, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ASKON'dan 'ABD yaptırımları' değerlendirmesi - Son Dakika Ekonomi


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