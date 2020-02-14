ASKON'dan Batum atağı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi ASKON'dan Batum atağı - Son Dakika Ekonomi

ASKON'dan Batum atağı

6 saat önce

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Rize Şube Başkanı Recep Ali Karakoyun ve yönetimi, derneğe üye olan bir işletmenin Batum'daki şubesinin açılışına katıldı.

ASKON'dan Batum atağı, System.String[]

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Rize Şube Başkanı Recep Ali Karakoyun ve yönetimi, derneğe üye olan bir işletmenin Batum'daki şubesinin açılışına katıldı.


Açılışa davetli olan Gürcistan'ın Batum Ticari Ataşesi, açılış sonrasında ASKON heyetiyle kısa bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede ASKON Rize Şubesiyle karşılıklı ilişkilerin ilerletilmesi, Rize ve Gürcistan arasındaki ticaretin daha da arttırılmasına değinildi. ASKON Rize Şube Başkanı Recep Ali Karakoyun, ASKON Genel Merkezinden aldıkları talimat ile irtibat halinde olduklarını ve Batum şehrinde güçlü bir ASKON şubesinin kurulmasının amaçlandığını, bunun için Batum'daki Türk iş adamları hakkında Genel Merkez tarafından kendilerinden bilgi alındığını belirterek, "Gürcistan'da kurulacak güçlü bir ASKON şubesinin şehrin ihtiyaçları doğrultusunda Doğu Karadeniz ile bağlantılı ve Gürcistan'a yapılan ihracatı daha da arttırmayı hedefliyoruz" dedi. - RİZE

Gürcistan, Batum, Rize, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 11:25 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı
Borsanın en değerli şirketleri arasında en çok habere konu olan Turkcell oldu Son Dakika: Atlasglobal iflas başvurusunda bulundu 40 bin altına mal olan 114 yıllık tarihi Ragıp Paşa Köşkü icradan satılacak

Son Dakika Haberleri
17:23 Jim Carrey'nin kadın gazeteciye verdiği skandal yanıt, akıllara Can Yaman'ı getirdi
17:11 Hazer Amani'nin yeni açtığı mekanda, herkes ünlü şefe Sıla'yı soruyor
17:03 Cem Yılmaz, Müslüm Gürses'in Yıkıla Yıkıla şarkısını paylaştı
15:46 Sibel Arna, orta parmak hareketi yaparak 14 Şubat'a tepki gösterdi
14:56 Sanatçı Salkım'ın doğup büyüdüğü ev yıkıldı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2020 17:41:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: ASKON'dan Batum atağı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]