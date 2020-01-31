ASKON'dan depremzedelere destek ziyareti - Son Dakika
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ASKON'dan depremzedelere destek ziyareti

6 saat önce

Anadolu Aslanları İş Adamaları Derneği Genel Başkanı Orhan Aydın, genel merkez yönetim kurulu üyeleri, Diyarbakır, Gaziantep, Batman ve Şırnak şubeleri başkanlarıyla birlikte Elazığ'da yaşanan deprem sonrası vatandaşları Kültür Parkta bulunan Çadır Kentte ziyaret etti.

ASKON'dan depremzedelere destek ziyareti, System.String[]

Anadolu Aslanları İş Adamaları Derneği Genel Başkanı Orhan Aydın, genel merkez yönetim kurulu üyeleri, Diyarbakır, Gaziantep, Batman ve Şırnak şubeleri başkanlarıyla birlikte Elazığ'da yaşanan deprem sonrası vatandaşları Kültür Parkta bulunan Çadır Kentte ziyaret etti.


Vatandaşlarla tek tek görüşen dernek üyeleri sorun ve sıkıntıları dinleyerek çözüm üretti. ASKON Diyarbakır Şube Başkanı Av. Cevdet Nasıranlı, vatandaşlara geçmiş olsun dileyerek birlik ve beraberlik içerisinde olmak için çalışmalar ve destekler sürdürdüğünü kaydetti. Başkan Nasıranlı, "Vatandaşlarımızı birebir ziyaret ettik, yardımların nasıl dağıtıldığı konusunda bilgi aldık. Diyarbakır şube olarak ilk günden itibaren burada gerekli üzerimize düşen ne varsa görevimizi yerine getirdik. İlk günden itibaren devletin bütün gövdesiyle burada olaya müdahale etmesi, ilgili bakanlarımızın burada ilk günden beri vatandaşlarla iç içe olması müthiş derecede devletin burada olduğunu hissettirdi. Bu tür olaylar da ne kadar koordineli şekilde müdahale edebileceğini de bize göstermiş oldu. Bu depremde de bir daha gösterildi ki aslında bu ülkenin bütünü Türkü, Kürdü, Lazı, Çerkezi ile nasıl hareket ettiği, acıları ve dertlerini ortaklaşa yaşadıklarını göstermiş oldu" dedi. - DİYARBAKIR

Orhan Aydın, Diyarbakır, Deprem, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 04:28 Kaynak: İHA
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