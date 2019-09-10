Son Dakika Haberleri: ASKON'dan Diyarbakır annelerinin oturma eylemine destek
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ASKON'dan Diyarbakır annelerinin oturma eylemine destek

1 saat önce

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Batman Şubesi Başkanı Mehmet Selman Nasıroğlu, çocukları dağa kaçırılan Diyarbakır annelerinin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine destek açıklaması yaptı.

ASKON'dan Diyarbakır annelerinin oturma eylemine destek, System.String[]

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Batman Şubesi Başkanı Mehmet Selman Nasıroğlu, çocukları dağa kaçırılan Diyarbakır annelerinin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine destek açıklaması yaptı.

Nasıroğlu, açıklamasında, Anadolu topraklarının yedi bölgesi, dört mevsimi, eşsiz güzelliği ve zengin medeniyeti ile adeta yeryüzündeki bir cennet konumunda olduğunu ifade ederek, bu cennetin değerini bilen anaların var olmasında duyduğu memnuniyeti belirtti.

Nasıroğlu, şunları kaydetti:

" Hacire Akar, Remziye Akkoyun, Ayşegül Biçer, Fevziye Çetinkaya hepsinin ellerinden öpüyorum. Bu pek kıymetli analarımız bugün bir kaosa, sonu yangınla biten büyük bir hainliğe dur diyebilmek için cesur seslerini çıkarmaktadırlar. Onlar yüreklerini dinlediler. Ana yüreği asla hata yapmaz. Biz de analarımızın yüreğinden çıkan bu sese kulak verip bugün sizlerin karşısına çıktık. Bu yüreklere asla kayıtsız kalamazdık. Anadolu'nun Aslanları olarak analarımızın feryadına nasıl destek olabiliriz diye istişarelerde bulunduk."

Terör örgütü tarafından kandırılıp dağa çıkarılanlara çağrıda bulunan Nasıroğlu, "Kandırılmış olabilirsiniz. Bugün okul sıranızda olabilirdiniz. Yol yakınken pişmanlık yasasından bir an önce faydalanın ve aramıza katılın. Okullarınıza dönün. Eğer herhangi bir terör olayına karışmamış iseniz, okuduğunuz sürece ASKON olarak eğitiminizi tamamlayabilmeniz için sizlere burs temin edeceğiz." diye konuştu.

Halkların Demokratik Partisi, Hacire Akar, Diyarbakır, Batman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 10:02 Kaynak: AA
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