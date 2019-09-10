Son Dakika Haberleri: ASKON'dan Diyarbakır annelerinin oturma eylemine destek
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ASKON'dan Diyarbakır annelerinin oturma eylemine destek

1 saat önce

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Antalya İl Başkanı Cahit Urfan, çocukları dağa kaçırılan Diyarbakır annelerinin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin, "Amacımız evlatlarımızı kazanmak ve annelerde yara açılmasına izin vermemektir.

ASKON'dan Diyarbakır annelerinin oturma eylemine destek, System.String[]

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Antalya İl Başkanı Cahit Urfan, çocukları dağa kaçırılan Diyarbakır annelerinin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin, "Amacımız evlatlarımızı kazanmak ve annelerde yara açılmasına izin vermemektir." dedi.

Urfan, ASKON tarafından başlatılan "Anne Yüreğine Ses Ver" projesine ilişkin yaptığı açıklamada, terör olayına karışmamış, geri dönmek isteyen gençlere

iş ve eğitim konusunda destek olacaklarını söyledi.

Hacire Akar'ın başlattığı eylemin önemli olduğunu belirten Urfan, "Bu insanlar kimsesiz değildir. Biz bunu göstermek için faal

olarak destek vereceğiz. Başta devletimiz olmak üzere biz iş insanları olarak her zaman

yanlarındayız. Burada

önemli olan şey, ülkemizin evlatlarını dağdaki PKK gibi terör

örgütlerine kurban etmemektir. Amacımız evlatlarımızı kazanmak ve annelerde yara

açılmasına izin vermemektir." vurgusu yaptı.

Terör örgütü tarafından kandırılan insanlara da çağrıda bulunan Cahit Urfan, şunları kaydetti:

"Yaşanılası bir

hayat var önümüzde. Bu hayatın içerisinde, ülkemiz cennet bir vatandır. Bu vatanda

aileleriyle, anneleriyle, eşleriyle varsa çocuklarıyla birlikte yaşamlarına devam etmelerini

istiyoruz. Emin olsunlar gittikleri yerde sadece maşa olacaklar. Bu durum geride bıraktıklarına da ailelerine de bir fayda sağlamayacaktır. Ailelerine sahip çıksınlar,

vatanlarına sahip çıksınlar, kimsenin maşası ve kuklası olmasınlar."

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 04:08 Kaynak: AA
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