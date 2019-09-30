ASKON'dan E-ticaret Konferansı

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Antalya Şube Başkanı Cahit Urfan, "Doğru bir planlama, yeterli AR-GE kaynağı ve bu konuya farkındalık oluşturulur ise teknolojik anlamda ülkemize çağ atlatabiliriz. Antalya e-ihracat konferansı etkinliğimiz ile bu farkındalığı oluşturarak teknoloji alanında çağ atlayan bir Türkiye'nin parçası olmak istiyoruz." dedi.

Urfan, derneklerince düzenlenen "E-ticaret Konferansı"nda yaptığı konuşmada, ortaya çıkan yeni teknolojilerin insanların yaşama, çalışma, eğlenme ve seyahat biçimlerini değiştireceği gibi ülkelerin ve işletmelerin dünyayla nasıl etkileşime geçebileceği konusunda da değişiklikler getireceğini söyledi.

Gelecekte müşteri isteklerinin değişeceğini ve daha kişiselleştirilmiş ürünlerin yanı sıra daha geniş kapsamlı ve daha fazla çeşitlilik talep edileceğine işaret eden Urfan, "Küresel rekabette başarılı olmak isteyen şirketler, üretim ve dağıtım süreçlerinde çalışacak akıllı robotlar ve Ar-Ge, satış pazarlama ve yönetim süreçlerinde kullanılacak yapay zeka sistemleri ile bunların dış dünyayla bilgi alışverişlerini sağlayacak becerilere sahip sistemleri kullanmak durumunda olacaklar. Şirketlerin üretiminin pazarın ihtiyaçlarını karşılamak için hızlı bir şekilde uyum sağlaması gerekmekte." diye konuştu.

Urfan, bu bağlamda teknoloji yol haritası, teknoloji grupları altında belirlenen ulusal stratejik hedefler ve bu hedeflere ulaşılması için katma değeri yüksek teknolojik ürünlerin üretilmesi gerektiğini vurguladı.

Türkiye'nin genç ve dinamik nüfusuyla bu alanda söz sahibi olabilecek potansiyele sahip olduğuna dikkati çeken Urfan, şunları kaydetti:

"Doğru bir planlama, yeterli AR-GE kaynağı ve bu konuya farkındalık oluşturulur ise teknolojik anlamda ülkemize çağ atlatabiliriz.

Bugün Antalya e-ihracat konferansı etkinliğimiz ile bu farkındalığı oluşturarak teknoloji alanında çağ atlayan bir Türkiye'nin parçası olmak istiyoruz. Ülkemizde ve bölgemizdeki coğrafyada bilim ve teknoloji kullanımını ve geliştirilmesini yaygınlaştırmak, bu noktada tüm ulusal ve uluslararası teknoloji geliştiricilerini bir araya getirmek istiyoruz.

Bilim ve teknoloji geliştirenleri hedef sektörleriyle bir araya getirerek yeni mega projeler, yeni iş alanları, yeni yatırımlar, yeni işbirlikleri, yeni anlaşmalar oluşmasını sağlamaya çalışıyoruz.

Yerli teknoloji üretiminin ülkenin geneline yayılması, tüm sektörlerin önceliği haline getirilmesi ve bu konuda farkındalık, bilinirlik oluşturmayı sağlayacak ortamı oluşturmak istiyoruz."

Türkiye'nin 2023'te 500 milyar dolarlık ihracat hedefine ulaşmasını sağlayacak platforma da katkı sunmak istediklerini anlatan Urfan, "Türkiye ekonomisinin dijitalleşme dalgasını yakalayarak yüksek katma değerli teknoloji üreten dijital bir ekonomiye dönüşmesi için çözüm platformu oluşturmak amacındayız." ifadesini kullandı.