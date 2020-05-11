ASKON'dan emniyet teşkilatına iftar yemeği - Son Dakika

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Kayseri Şubesi, emniyet mensuplarına hem iftar yemeği verdi hem iftariyelik dağıttı.

ASKON'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kayseri Şube Başkanı Ali Özcan ve beraberindeki üyeler, Melikgazi ve Kocasinan ilçe emniyet müdürlüklerinde emniyet personeliyle iftar yaptı.

Görevde olan emniyet personeline ise iftariyelik dağıtıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Özcan, koronavirüs salgını sürecinde emniyet güçlerinin örnek alınacak bir kriz yönetimi sergilediklerini belirtti.

Gecelerini gündüzlerine katarak polislerin çalıştığına dikkati çeken Özcan, şunları kaydetti:

"Sağlıklı yaşamamız için gerekli önlemleri alan emniyet güçlerimize minnet borcumuz vardı. Bunu eda etmek üzere bugün bir araya geldik. Sosyal mesafe ancak gönülden yakınlıkla bugün güzel bir iftar geçirdik. ASKON olarak bu gibi konularda farkındalık oluşturmaya devam edeceğiz. Bizler biliyoruz ki halkımızın zihnindeki karanlık deryanın dağılması için, büyük ve parlak fenerlere ihtiyaç vardır. Biz ülkemizde fener olmak istiyoruz. Bu programın icrasında emeği geçen emniyet müdürlerimize, görevli personele ve kıymetli dernek mensuplarımıza teşekkür ederim."