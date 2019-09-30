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ASKON'dan girişimci adaylarına eğitim

2 saat önce

Anadolu Aslanları İş adamları Derneği (ASKON) Adana Şubesi 'Girişimciliği Geliştirme Desteği' adı altında verdiği 11. eğitim programına 9 Ekim'de başlıyor.

ASKON'dan girişimci adaylarına eğitim, System.String[]

Anadolu Aslanları İş adamları Derneği (ASKON) Adana Şubesi 'Girişimciliği Geliştirme Desteği' adı altında verdiği 11. eğitim programına 9 Ekim'de başlıyor.


ASKON) Adana Şube Başkanı Recep Çalışkan, yaptığı açıklamada, KOSGEB girişimcilik desteklerinin 2019 yılı ocak ayı itibariyle"Girişimciliği Geliştirme Desteği" adı altında değiştirildiğini belirterek, "Yeni düzenleme ile Geleneksel Girişimciler için 60 bin liraya kadar, ileri girişimciler için ise 370 bin liraya kadar destek verilmektedir" dedi.


Açıklamasında kurs süresine ve başvuru aşamalarına da değinen Çalışkan, şunları kaydetti:


"ASKON Adana Şubemiz, 2018 yılında olduğu gibi 2019'da da yeni girişimci adaylarına "Girişimciliği Geliştirme Desteği" eğitimlerini, Engin Dücan eğitmenliğinde devam ettirmektedir. 2019 yılı sonuna kadar verilecek olan girişimcilik eğitimlerimize başvurular e-devlet üzerinden alınmaktadır. Katılmayı planladığınız kurs tarihinden en geç 5 gün öncesinde e-devlet üzerinden kayıt yaptırmış olmanız gerekmektedir. ASKON Adana şubemiz tarafından verilen ve 4 gün süren KOSGEB - Girişimcilik eğitimlerinde 2019'da yürürlüğe giren yeni düzenlemeye ek olarak KOSGEB girişimcilik başvuru aşamalarının neler olduğuna, başvuruların nasıl yapıldığına ilişkin bilgiler de verilmektedir. Eğitim sonunda elde edeceğiniz sertifika ile KOSGEB Geleneksel Girişimcilik veya İleri Girişimcilik desteklerine başvurmaya hak kazanabilmektesiniz."


Çalışkan, ayrıca eğitimden sonra kuracakları firmalarını online olarak, KOSGEB veri tabanına kaydeden işletmelerin, güncel KOBİ beyannamesini de doldurduktan sonra desteğe kolayca başvurabildiklerinden de bahsetti.


Recep Çalışkan, sektörün teknoloji düzeyinin düşük ve orta düşük, orta yüksek veya yüksek olmasına bağlı olarak sırasıyla 100 bin lira, 200 bin lira ve 300 bin liraya kadar desteğin çıktığını kaydetti. - ADANA

Recep Çalışkan, Adana, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 10:56 Kaynak: İHA
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