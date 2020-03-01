ASKON'dan hain saldırıya kınama - Son Dakika
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ASKON'dan hain saldırıya kınama

15 dakika önce

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Diyarbakır Şube Başkanı Av. Cevdet Nasıranlı, Suriye'nin İdlib bölgesinde gerçekleştirilen ve 33 askerin şehit olduğu hava saldırısını kınadı.

ASKON'dan hain saldırıya kınama, System.String[]

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Diyarbakır Şube Başkanı Av. Cevdet Nasıranlı, Suriye'nin İdlib bölgesinde gerçekleştirilen ve 33 askerin şehit olduğu hava saldırısını kınadı.


ASKON Diyarbakır Şube Başkanı Av. Cevdet Nasıranlı, İdlib'te gerçekleşen saldırıyı kınayarak, şehit olan Mehmetçiklere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi. Başkan Nasıranlı, "Mübarek bir gecede kalleşçe Mehmetçiğimize karşı gerçekleştirilen saldırıyı kınıyoruz. Askerlerimizin şehit düştüğü haberleri yüreklerimizi yakmıştır. Şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve milletimize baş sağlığı diliyorum, yaralı Mehmetçiklerimize de acil şifalar diliyorum. Başta milletimizin gururu Mehmetçiklerimiz olmak üzere açıkça ülkemizi hedef alan bu hain saldırıları şiddetle kınıyoruz. ASKON olarak, ülkemizin ve milletimizin menfaatlerine kasteden her unsura karşıyız, Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi ve iş çevrelerine de sesimizi en yüksek şekilde duyurmaya devam edeceğiz. Ülkemizin çıkarlarını her platformda gözeterek, iş dünyasının tüm paydaşlarıyla tek vücut halinde birlik ve beraberliğimizi bir kez daha göstermemiz gereken bir süreçten geçiyoruz. Bu nedenle, 'Orada ne işiniz var?' diyenlerin bu soruyu sormadan önce bir kez daha düşünmeleri gerekiyor. Gün, birlik, beraberlik ve tam dayanışma günüdür" dedi. - DİYARBAKIR

Cevdet Nasıranlı, Diyarbakır, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 10:46 Kaynak: İHA
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