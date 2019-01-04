Askon'dan İhracat Rakamı Açıklaması

Küresel anlamda sıkıntılı geçen 2018 yılını yüzde 7,1'lik artışla kapatabilmek ülkemizin potansiyelinin ne kadar güçlü olduğunu ortaya koymaktadır diyen ASKON Başkanı Aydın, 2019 yılı ile birlikte AB pazarında ortaya konulan ihracat performansının yeni rotalara taşınmasıyla daha da gelişeceğini belirtti.

ASKON Başkanı Aydın'ın açıklaması;

İhracatta 2023, 2053, 2071 hedeflerimiz var. Yakın hedeflerimiz içinde 2023 yılı için 500 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaşabilmek var. Elbette bu hedeflere ulaşabilmek yeni planlamaları da beraberinde getiriyor. 2018 yılında küresel çapta ekonomik ve siyasi krizler bolca yaşandı. Buna rağmen ülke olarak potansiyelimizi ortaya koyabildik ve Cumhuriyet tarihinde bir rekora imza attık. Bu rekor ülkemizin potansiyelinin ne kadar güçlü olduğunu ortaya koymaktadır.

Uluslararası Markalar Çıkartabilirsek Rekor Üstüne Rekor Kırabiliriz

2019 yılı içinde ikinci çeyrek sonrası dengeleme sürecinden artı yükselişlere geçeceğimizi umuyoruz. Bu süreç içerisinde özellikle AB ülkeleri; başta İngiltere, Almanya ve İtalya olmak üzere buralarda gösterdiğimiz ihracat performansımızı başka rotalara da taşıyarak ihracatımızı daha da geliştireceğimizi düşünüyoruz. Bunu da yan sanayi ürünlerinin yanısıra kendi uluslararası markalarını çıkartan bir Türkiye olarak başarabileceğimizi düşüyoruz. Bunu yapabilir ise ihracatta rekor üstüne rekor kırabiliriz.

Ekonomide Kümelenme ve Markalaşma Projelerimizi Hayata Geçireceğiz

ASKON olarak bu bağlamda kendimize bu süreçte yeni sorumluluklar yükledik. Ulusal çapta ekonomik kümelenme projemiz ve akabinde uluslararası markalaşmış firmalarımız ile birlikte ihracatımızı artırmamız gereken önemli noktalarda ASKON ihracat üslerimizi hayata geçirerek 2023, 2053 ve 2071 hedeflerimiz doğrultusunda ihracatımıza ciddi katkılarda bulunmayı planlamaktayız.Ülkemizin ve potansiyelimizin gücünün gayet farkındayız. Bundan sonraki süreçte rekor üstüne rekorlar kırarak ihracatımızı arttırmaya devam edeceğiz.