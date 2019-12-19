Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, iş dünyasının 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren zorunlu hale gelecek olan Kişisel Verileri Koruma Kanunu'na (KVKK) hazır olmadığını ifade etti.

ASKON açıklamasında görüşlerine yer verilen ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın, iki yıllık bir geçiş süreci sonrası yeni yılda KVKK'nın zorunluluk haline geleceğini belirterek, "Bu kanunu iş dünyası olarak önemsemekle birlikte kanunun öneminin ve içeriğinin tam olarak algılanmadığı görüşü içerisindeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Konunun uzmanları tarafından düzenlemiş oldukları KVKK bilgilendirme toplantısında birçok kuruluşun konuya çok yabancı olduğunu gördüklerini aktaran Aydın, kanunun kapsamı, içeriği ve uygulamasının nasıl olacağı noktasında firmaların tam olarak kendilerini hazırlamadığını ifade etti.

Aydın, KVKK'nın bir yıl ötelenmesi gerektiğini düşündüklerini belirterek, "Bu süreç içerisinde firmaların konuyla alakalı bilgilendirilmesi, eğitimlerin sıklaştırılması, neden gerekliliğinin kaçınılmaz olduğu, içeriğinin neleri kapsadığı ve ne gibi sonuçların elde edileceği hususların net bir çerçeveye anlaşılması gerekmektedir." ifadelerini kullandı.

"Cezalar net olmalı"

Yeni sisteme kademeli bir şekilde geçiş yapılması kanaatinde olduklarını vurgulayan Aydın, şunları kaydetti:

"İlk sene 250 çalışan ve üstü, ikinci sene 100 çalışan ve üstü, 3. Sene de 50 çalışan ve üstü firmaların zorunluluk kapsamına alınması firmalarımızı rahatlatacağı gibi, kanunun da uygulanabilir hale gelmesini sağlayacaktır. ve yine kesilen cezaların muğlak olmaması gerekmektedir. Kanunda hangi konuların suç kapsamında yer aldığı ve işlenecek bu suçun cezası net olarak belirtilmelidir. Ceza uygulayıcısının firmadan firmaya farklılık göstermemesi gerekmekle birlikte, cezaların net olması gerekmektedir.

Şu an algıladığımız şekli ile örneğin 20 bin ila 1 milyon lira arası ceza kesilebilmekte ne var ki, bizlerin bu konuya ilişkin ne bir itiraz ne de açıklama hakkımız bulunmakta. Bu nedenle bu tarz cezai yaptırımlar konusunda kesin netlik talep ediyoruz. Konu bizler için son derece önemli ve hassas bir konu. Şu an gelen talepler firmaların bu kanuna hazır olmadığı yönünde. Bu nedenle kanunda revize beklemekle birlikte, kademeli bir şekilde öteleme de beklemekteyiz."