ASKON'dan şehitler için hatim kampanyasına destek - Son Dakika

Evrensel Hafızlar Derneği (EHAD) Adana Şube Başkanı Hafız Hüseyin Köse, ASKON Adana Şube Başkanı Recep Çalışkan'ı ziyaret etti.

Ziyarette, Bedir'den 15 Temmuz'a bütün şehit ve gaziler için başlatılan hatim kampanyası hakkında bilgiler veren Hafız Hüseyin Köse, "Evrensel Hafızlar Derneği olarak, vatanımız, bayrağımız ve ezanımız uğruna canını feda eden şehitlerimiz için hatim kampanyası başlattık. 15 Temmuz Çarşamba günü saat 23.00'e kadar devam edecek kampanyaya Adanamızdan yüksek katılım olacağını temenni ediyoruz" dedi.

ASKON Adana Şube Başkanı Recep Çalışkan ise, "Düzenlenen bu organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Bizde şehitlerimiz için düzenlenen bu organizasyonu destekliyoruz. Bu vesilesiyle Bedir'den 15 Temmuz'a bütün şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum" diye konuştu. - ADANA