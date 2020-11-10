ASKON'dan Yeni Ekonomi Programı hedeflerine uyulması çağrısı - Son Dakika

ASKON'dan Yeni Ekonomi Programı hedeflerine uyulması çağrısı

10.11.2020 12:37
ASKON'dan Yeni Ekonomi Programı hedeflerine uyulması çağrısı, System.String[]

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na getirilen Lütfi Elvan'ı tebrik ettiğini belirterek, "Bu süreçte Berat Albayrak bakanımız döneminde Yeni Ekonomi Programı (YEP) ile ortaya konulan hedeflerin gerçekleştirilebilmesi önem...

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na getirilen Lütfi Elvan'ı tebrik ettiğini belirterek, "Bu süreçte Berat Albayrak bakanımız döneminde Yeni Ekonomi Programı (YEP) ile ortaya konulan hedeflerin gerçekleştirilebilmesi önem arz etmektedir. Bu hedeflerin gerçekleştirilebilmesi için de finansal ve makroekonomik dengesizliklerle mücadele etmek öncelikli olmaktadır." açıklamasını yaptı.

Aydın, Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine Lütfi Elvan'ın getirilmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın görevden af talebinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine atanan Lütfi Elvan'ı tebrik eden Aydın, Kovid-19 pandemisinin ekonomiye olumsuz yansımalarının devam ettiği bir dönemde finansal ve makroekonomik dengesizliklerle mücadelenin öncelikli olması gerektiğini kaydetti.

Aydın şu değerlendirmeyi yaptı:

"Ülkemiz önemli ekonomik potansiyelleri ve jeostratejik konumu ile yükselen ekonomiler arasında ayrı ve özel bir yere sahiptir. Ne var ki, her ne kadar pandemi nedeni ile ülkemize yönelişler görülse de ülkelerin tedbir amaçlı içe kapanmaları dolayısıyla dünya genelinde küresel anlamda ekonomik olarak daralmanın sürdüğünü görebilmekteyiz. Haliyle bu olumsuzluğun ülkemize de yansımaları olmaktadır. En büyük yansıması da belirsizlik ortamıdır.

Bu belirsizlik ortamında piyasalara güven verici ortamın sağlanması hem moral olarak hem de ileriye yönelik olarak yatırımcının güven duygusunu arttıracaktır. Bu süreçte Berat Albayrak bakanımız döneminde Yeni Ekonomi Programı (YEP) ile ortaya konulan hedeflerin gerçekleştirilebilmesi önem arz etmektedir. Bu hedeflerin gerçekleştirilebilmesi için de finansal ve makroekonomik dengesizliklerle mücadele etmek öncelikli olmaktadır."

"Üstün muvaffakiyetler diliyoruz"

Aydın, katma değerli yüksek teknolojik ürünlerin yerlileştirilmesi yönünde finansa erişim imkanlarının devam etmesi gerektiğini belirterek, kur sapmalarının belirli bir düzene sokulması ve enflasyonu baskılayıcı tedbirlerin devam etmesi gerektiğini ifade etti.

İş dünyası olarak pandemi sürecinde devletin gücünü vermiş olduğu desteklerle yanlarında hissettiklerini aktaran Aydın, şöyle devam etti:

"Lütfi Elvan bakanımız da çok deneyimli ve tecrübesi yüksek bir bakanımız. Bu yeni dönemde geçmişte atılan doğru temellerin üzerine inşa edilecek güçlü bir ekonomiye sahip Türkiye'yi şimdiden görebilmekteyiz. Bu vesile ile sayın bakanımıza iş dünyası adına tebriklerimizi iletiyor, üstün muvaffakiyetler diliyoruz."

Yeni Ekonomi Programı, Berat Albayrak, Lütfi Elvan, Aydın, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ASKON'dan Yeni Ekonomi Programı hedeflerine uyulması çağrısı - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ekonomi mesajı: Salgından en az kayıpla çıktık, hiçbir vatandaşımızın işinin ve aşının hakkını yedirmeyiz L'Equipe Gazetesi; Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'yı manşetlerine taşıdı Koronavirüs hastası kadının sır ölümü! Karantinanın 5. gününde evinde ölü bulundu Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: Berat Bey'in sağlık problemi nedeniyle devir teslim töreni yapılmayacak Son Dakika! Rusya Dışişleri Bakanlığı: Karabağ'da barış gücü sadece Rus askerlerden oluşacak (Türk askeri olmayacak) Türkiye'de de denenen koronavirüs aşısı ciddi bir ters etki nedeniyle Brezilya'da askıya alındı Aliyev'in Paşinyan'la dalga geçtiği video sosyal medyada paylaşım rekoru kırıyor Bakan Koca'nın 10 Kasım paylaşımı eleştiri bombardımanına tutuldu
Rusya'nın Rusya'nın "Masada istemiyoruz" dediği Türkiye'den karşı hamle geldi: Sahada ve masada Azerbaycan'ın yanındayız         
12:37
Tepkilerin ardı arkası kesilmeyince Bakan Koca'dan yeni bir 10 Kasım paylaşımı geldi Tepkilerin ardı arkası kesilmeyince Bakan Koca'dan yeni bir 10 Kasım paylaşımı geldi         
12:00
Azerbaycan'a boyun eğen Paşinyan'dan kendisini protesto eden halkına tehdit: En ağır şekilde cezalandırılacaklar Azerbaycan'a boyun eğen Paşinyan'dan kendisini protesto eden halkına tehdit: En ağır şekilde cezalandırılacaklar         
11:49
Sihirli Annem dizisi, değişen oyuncu kadrosuyla yeniden çekilmeye başlanacak Sihirli Annem dizisi, değişen oyuncu kadrosuyla yeniden çekilmeye başlanacak         
11:48
Görüntü İstanbul'dan! Alibeyköy Barajı'na kadar uzanan derenin suları masmavi aktı Görüntü İstanbul'dan! Alibeyköy Barajı'na kadar uzanan derenin suları masmavi aktı         
11:23
Son Dakika! Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan ilk açıklama: Benim için de sürpriz oldu Son Dakika! Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan ilk açıklama: Benim için de sürpriz oldu         
11:15
İçişleri Bakanı Soylu'dan görevinden istifa eden Albayrak paylaşımı: Çabası, gayreti ve samimiyeti için şükranlarımı sunuyorum İçişleri Bakanı Soylu'dan görevinden istifa eden Albayrak paylaşımı: Çabası, gayreti ve samimiyeti için şükranlarımı sunuyorum         
10:32
Bahçelievler'de ağaca asılı cansız erkek bedeni bulundu Bahçelievler'de ağaca asılı cansız erkek bedeni bulundu         
10:21
Paşinyan'ın yaptığı yenilgi paylaşımına inanamayan Ermeniler hesabın çalındığını sandı Paşinyan'ın yaptığı yenilgi paylaşımına inanamayan Ermeniler hesabın çalındığını sandı         
09:34
Lösemi tedavisi gören oğlu hastanede, baba minibüste yaşıyor Lösemi tedavisi gören oğlu hastanede, baba minibüste yaşıyor         
08:40
Babasını koronavirüsten kaybeden Aslı Hünel'den yürek yakan itiraf: Hastayım dediğinde öleceğini hissettim Babasını koronavirüsten kaybeden Aslı Hünel'den yürek yakan itiraf: Hastayım dediğinde öleceğini hissettim         
08:30
Öldürülen Gamze'nin acılı ailesi: Kanlı taytını çıkarıp makineye atmışlar, üstüne sigara içmişler Öldürülen Gamze'nin acılı ailesi: Kanlı taytını çıkarıp makineye atmışlar, üstüne sigara içmişler         
08:09
Zafer Azerbaycan'ın! Ermenistan, Dağlık Karabağ'dan çekiliyor Zafer Azerbaycan'ın! Ermenistan, Dağlık Karabağ'dan çekiliyor         
01:05
Ekonominin başına atanan Lütfi Elvan ile ABD'nin yeni Başkanı Joe Biden, aynı üniversitede eğitim almış Ekonominin başına atanan Lütfi Elvan ile ABD'nin yeni Başkanı Joe Biden, aynı üniversitede eğitim almış         
00:47
Koronaya karşı sürpriz buluş! Bilim insanlarının geliştirdiği burun spreyinin virüsü yendiği tespit edildi Koronaya karşı sürpriz buluş! Bilim insanlarının geliştirdiği burun spreyinin virüsü yendiği tespit edildi         
17:38
Pınar'ın katilinin sözleri davaya damga vurdu: İçkime ilaç attı, erkeklere tecavüz ettirdi Pınar'ın katilinin sözleri davaya damga vurdu: İçkime ilaç attı, erkeklere tecavüz ettirdi         
16:01
Mehmet Şef'in kızı son paylaşımıyla sosyal medyada gündem oldu Mehmet Şef'in kızı son paylaşımıyla sosyal medyada gündem oldu         
15:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2020 12:59:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: ASKON'dan Yeni Ekonomi Programı hedeflerine uyulması çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei