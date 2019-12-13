ASKON Diyarbakır Şube Başkanı Nasıranlı, engelli sporcuların sorunların dinledi - Son Dakika

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Diyarbakır Şube Başkan avukat Cevdet Nasıranlı, yönetim kurulu üyeleriyle Diyarbakır Ortopedik Engelliler Gücü Spor Kulübü'nü ziyaret ederek sporcuların sorunlarını dinledi.



ASKON Diyarbakır Şube Başkanı Nasıranlı ve beraberindekiler, Ortopedik Engelliler Gücü Spor Kulübü'nü ziyaret etti. ASKON Diyarbakır Şube Başkanı Nasıranlı, engelli basketbol takımı oyuncularıyla buluşup sorunlarını dinlediklerini ve birer engelli adayı olabileceklerini söyledi. Nasıranlı, "Buradaki oyuncularımızın hepsinin ayrı bir hikayesi vardır. Onlar sporla bu şehre ve kendilerine bir şeyler katmaya çalışıyorlar. Bizlerde bugün buraya gelip onları dinledik, anlamaya çalıştık. Bizler onlara neler yapabiliriz diye fikir alışverişinde bulunduk. Bizler empati kurup onları anlamalıyız. Ona göre onlar adına bir şeyler yapmalıyız. Hepimiz birer engelli adayıyız" dedi.



Başkan Nasıranlı, daha sonra oyuncularla basketbol oynadı. - DİYARBAKIR