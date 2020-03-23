ASKON Genel Başkanı Aydın'dan "milli ekonomi seferberliğine" davet Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi ASKON Genel Başkanı Aydın'dan 'milli ekonomi seferberliğine' davet Açıklaması - Son Dakika Ekonomi

ASKON Genel Başkanı Aydın'dan "milli ekonomi seferberliğine" davet Açıklaması

6 saat önce

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, "Ulusal çapta tüm ekonomileri etkileyen koronavirüs salgını ülkemiz ekonomisi üzerine de olumsuz hasarlar tesis edebilir.

ASKON Genel Başkanı Aydın'dan

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, "Ulusal çapta tüm ekonomileri etkileyen koronavirüs salgını ülkemiz ekonomisi üzerine de olumsuz hasarlar tesis edebilir. Bu bağlamda ekonominin tüm paydaşlarını 'milli ekonomi seferberliğine' davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Aydın, yaptığı yazılı açıklamada, koronavirüs salgınının ülke ekonomisine etkileri ve alınması gereken önlemleri değerlendirdi.

Ulusal çapta tüm ekonomileri etkileyen koronavirüs salgınının Türkiye ekonomisi üzerine de olumsuz hasarlar tesis edebileceğini aktaran Aydın, "Bu bağlamda ekonominin tüm paydaşlarını 'milli ekonomi seferberliğine' davet ediyoruz." ifadesini kullandı.

Özel bankalar, elektrik dağıtım şirketleri, doğal gaz dağıtım firmaları, belediyeler, işverenler ve vatandaşların elini taşın altına koyması gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Hamdolsun, hükümetimiz kamu anlamında elinden geleni ardına koymuyor. Her gün yeni tedbirler ile ekonomiye can suyu olmaya çalışıyor. Elbette ki bu gayretlere özel sektör olarak kayıtsız kalmamız söz konusu olamaz. Bu bağlamda bizlerin de üzerine sorumluluklar düşmektedir. Bu bağlamda, özel bankalar; kredi konusunda öteleme, faizlerde düşüş, kredi derecelendirmelerinde kolaylıklar sağlamalı, taksitlendirmeyi artırmalıdır. Bunun yanı sıra elektrik ve gaz dağıtım şirketleri; fiyatlarında indirim, öteleme ve eski borçları taksitlendirmeye gitmelidir. Yine keza belediyelerimiz su tahsilatlarında da aynı yönteme başvurmalıdır.

Sıkıntıda olan işverenlerimiz de bu süreçte devletimizin sağladığı olanakları kullanmalı, işçisinden yana 'gün bugün' diyerek tüm şartlarını zorlamalıdır. Bu süreçte çalışanları mümkün olduğunca kollamalıdır. Kesinlikle işten çıkarmalar yapılmamalıdır. Atalarımız 'bir ulusu güçlü kılan, dayandığı birlik ve beraberliktir' der. Gün bugündür. Dün olduğu gibi bugün de bizi biz yapan yegane değerlerimizle birbirimize sahip çıkalım. Unutmayalım ki 'komşusu aç iken tok yatan bizden değildir' der Fahri Kainat Efendimiz. Haydi Türkiye birlikte en güzel günlere milli ekonomi seferberliğine..."

Orhan Aydın, Ekonomi, Aydın, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 02:00 Kaynak: AA

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