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ASKON Genel Başkanı Aydın Samsun'da konuştu Açıklaması - Son Dakika

ASKON Genel Başkanı Aydın Samsun'da konuştu Açıklaması

04.09.2021 17:45
ASKON Genel Başkanı Aydın Samsun'da konuştu Açıklaması, System.String[]

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, "İnşallah üçüncü çeyrekte enflasyonda bir gerileme yaşayacağız. Bununla beraber faizlerdeki düşüşle birlikte 2022 yılı bizim için heyecan dolu bir yıl olacak" dedi.

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, "İnşallah üçüncü çeyrekte enflasyonda bir gerileme yaşayacağız. Bununla beraber faizlerdeki düşüşle birlikte 2022 yılı bizim için heyecan dolu bir yıl olacak" dedi.

Aydın, ASKON Samsun Şube Başkanlığının 2. Olağan Genel Kurulu'nda, Samsun'un yılın 8 ayında kümülatif olarak 810 milyon 755 bin dolarla Türkiye genelinde en çok ihracat yapan iller arasında 18'inci sırada yer aldığını söyledi.

Ülke olarak 2023, 2053 gibi hedeflere sahip olduklarına dikkati çeken Aydın, şöyle devam etti.

"Bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 21,7'lik bir büyümeyi sanayide üretim ve bu üretimin ihracatı ile gerçekleştirerek OECD ülkeleri arasında en çok büyüyen ikinci ülke olarak rekor bir büyüme ile gerçekleştirdik. ve yine ihracatçılarımız, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre, yüzde 51,8'lik artışla, 18 milyar 912 milyon dolara ulaştı. Bu rakam aynı zamanda Cumhuriyet tarihinin en yüksek ağustos ayı ihracatı oldu. Yılın ilk 8 ayında, yüzde 37 artışla 140 milyar 237 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren Türk ihracatçı, son 12 ayda 207 milyar 469 milyon dolarlık ihracatla da yıllık hedefini aşarak önemli bir başarıya imza attı."

Türkiye'nin üçüncü çeyrekte de en çok büyüyen ekonomiler arasına girmeyi hedeflediğini vurgulayan Aydın, "İnşallah buna ulaşabileceğiz. Çünkü turizmde kötünün iyisi bir sezon geçiriyoruz. Pandemi koşullarına rağmen bugün Ege ve Akdeniz'deki otellerine bakıldığında dünyanın en iyi koşullarında, pandemi şartlarında en iyi şekilde hizmet ettiğini görüyoruz. Turizmin etkisiyle inşallah üçüncü çeyrekte birinci sıraya oturma arzusundayız. Sanayi tarafında büyüyoruz, kapasite kullanım oranında önemli bir orana geldik. Pandemin başlamasıyla bu pastadan en büyük payı alacak ülkenin Türkiye olduğunu biliyorduk." diye konuştu.

Aydın, iş dünyasının en büyük sıkıntısının faiz olduğu vurgulayarak, şunları kaydetti.

"Bugün rakiplerimize bakıldığında yani sanayide gelişen ekonomilere bakıldığında böyle devasa yüzde 19 politika faiz oranını hiç bir rakip ülkede görmüyoruz. Buna rağmen yüzde 40 kapasite artırımı yapan Türkiye ekonomisi ile karşı karşıyayız. İnşallah üçüncü çeyrekte enflasyonda bir gerileme yaşayacağız. Bununla beraber faizlerdeki düşüşle birlikte 2022 yılı bizim için heyecan dolu bir yıl olacak. Son 12 ayda 207 milyar dolar ihracat seviyesine çıkmış Türkiye var. Biz bu 200 milyar dolar seviyesine 30 yılda geldik. Ancak 300 milyar dolara en fazla 10 senede ulaşacağız. Yapılmış olan savunma sanayisindeki yatırımlar, sağlık alanındaki yatırımlar, özellikle katma değeri yüksek olan yatırımlardaki Türkiye'nin hem devletimizin katkısıyla hem de sanayicilerimizin katkılarıyla biz bu 300 milyar dolar seviyesine inşallah 10 senede ulaşacağız."

Konuşmanın ardından tek liste halinde girilen genel kurulda mevcut başkan Ahmet Alp Doğru, oyların tümünü alarak yeniden başkanlığa seçildi.

Genel Kurula AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, AK Parti İl Başkanı Ersan Aksu, MHP İl Başkanı Abdullah Karapıçak ile üyeler katıldı.

ASKON Genel Başkanı Aydın Samsun'da konuştu Açıklaması

İhracat, Türkiye, Samsun, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ASKON Genel Başkanı Aydın Samsun'da konuştu Açıklaması - Son Dakika


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