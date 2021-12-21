ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Orhan Aydın, haber, yaşam ve spor kategorilerinde seçimini yaptı.

Aydın, spor kategorisinde, Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalya kazanan Mete Gazoz'un sevincini yansıtan, Ali Atmaca'nın "Şampiyon Mete Gazoz" başlıklı fotoğrafını tercih etti.

Haber kategorisinde oyunu Ashraf Amra tarafından Gazze'de çekilen "Mucize kurtuluş" karesinden yana kullanan Aydın, yaşam kategorisinde ise Muhammed Enes Yıldırım'ın "İstanbul beyaza büründü" başlıklı fotoğrafına oy verdi.

Aydın, fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu ifade ederek, fotoğrafları çok beğendiğini söyledi.

Tokyo Olimpiyatları'nda Mete Gazoz'un çok önemli bir iş başardığını belirten Aydın, "Mete, büyük bir özveriyle çalışarak Türk bayrağını Tokyo Olimpiyatları'nda dalgalandırdı. Onun bu başarısıyla gurur duyduk." ifadelerini kullandı.

İsrail'in, Filistin'de kadın, yaşlı, çocuk ayrımı yapmadan saldırılarına devam ettiğini aktaran Aydın, Gazze'de çekilen "Mucize kurtuluş" başlıklı fotoğrafın bu anı ölümsüzleştirmesi açısından önemli olduğunu vurguladı.

"İstanbul beyaza büründü" başlıklı fotoğrafı çok etkileyici bulan Aydın, "Foto muhabiri Muhammed Enes Yıldırım'ı özellikle tebrik etmek isterim. Benim çocukluğumun geçtiği Yeşildirek, Sultanhamam ve tarihi Kapalıçarşı'nın her sokağına haiz olduğum o bölgenin, sanki kara kalem çalışması gibi çekilmiş olan bu fotoğrafı beni çok heyecanlandırdı ve mutlu etti." diye konuştu.